Важная новация – Токаев о запрете для коррупционеров избираться на выборные должности

Выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней 12 марта 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал важную новацию в проекте новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Президент считает важной новацией "запрет на право быть избранным в отношении коррупционеров, даже если их судимость была погашена или снята".

"Принципам справедливости также всецело отвечают гарантии неприкосновенности жилища. В проекте Конституции черным по белому написано, что никто не сможет лишить человека жилья или выселить из него без соответствующего судебного решения. Отдельной статьей в Основном законе, чего никогда не было прежде, закрепляется институт адвокатуры, внедряется так называемое правило Миранды. Это усилит гарантированные государством права человека на судебную защиту и получение юридической помощи". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, на конституционном уровне предлагается закрепить право на неприкосновенность частной жизни.

"Речь идет не только о тайне личных вкладов и сообщений. Конституционной защитой предлагается обеспечить тайну банковских операций и персональных данных, что актуально с учетом стремительного развития цифровых технологий и финансового сектора. Кроме того, Казахстан планирует зафиксировать на высшем конституционном уровне гарантии защиты персональных данных и цифровых прав". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что в качестве конституционного принципа деятельности государства впервые определяется развитие науки и образования, культуры и инноваций.

"Критически важное значение имеет положение о светском характере государства, в частности, системы образования. Наша страна обладает большим потенциалом, чтобы стать центром притяжения талантов и инвестиций со всего мира. Это важная часть работы по совершенствованию качества человеческого капитала. Поэтому впервые предложено закрепить на уровне Конституции защиту интеллектуальной собственности, что позволит придать новый импульс развитию креативной экономики". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что особую силу имеет норма, прямо запрещающая придавать законам обратную силу, если это ухудшает положение человека или возлагает на него новые обязанности. Тем самым, по его словам, будет сформирована стабильная, предсказуемая правовая и инвестиционная среда, в которой гражданин защищен и может уверенно планировать свою жизнь и предпринимательскую деятельность.

"Предлагается установить специальный правовой режим для отдельных территорий и "городов ускоренного развития". В связи с этой нормой появились сообщения об опасности нарушения территориальной целостности страны. Такие серьезные обвинения исходят от юридически безграмотных людей, которые даже не удосужились изучить мировой опыт. Кстати, это касается и стенаний по поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте Новой Конституции. Забавно читать подобного рода статьи с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками, их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают". Касым-Жомарт Токаев

Между тем, как отметил президент, сам факт опубликования текста новой Конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу в качестве официального документа, говорит о многом и в комментариях и тем более в оправданиях не нуждается.

"Равным образом нет никакой надобности устраивать истерики по поводу якобы приниженного статуса казахского языка. В проекте Новой Конституции четко записано: "Государственный язык Республики Казахстан – казахский язык". И в этом качестве наш родной язык уверенно покоряет не только литературные высоты, но и обретает популярность во всех сферах общественно-политической жизни страны и, что особенно важно, стал модным в молодежной среде. Другими словами, перспективы казахского языка вполне радужные. А те, кто якобы переживает за его судьбу, на самом деле используют данную тему в качестве политической ниши или цели". Касым-Жомарт Токаев

Также он подчеркнул, что казахская молодежь отличается способностью к быстрому восприятию прогресса.

"Ей вполне по силам владеть тремя-четырьмя языками, включая казахский и русский. Собственно говоря, это уже происходит повсеместно и в широких масштабах". Касым-Жомарт Токаев

