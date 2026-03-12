#Референдум-2026
Общество

Президент – к казахстанцам: Пришло время судьбоносного выбора

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 14:54 Фото: akorda.kz
Выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней 12 марта 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с важным заявлением, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, "за годы Независимости, несмотря на все мрачные прогнозы, мы смогли благодаря самоотверженному труду наших граждан построить сильное государство, пользующееся высоким авторитетом на международной арене".

"Но сила сама по себе не является конечной целью. Настоящая зрелость государства проявляется в ответственности перед гражданином, законом и будущими поколениями. Сильное государство дает опору, а ответственное государство создает уверенность. Именно такое сочетание силы и ответственности делает государство по-настоящему современным и прогрессивным. Наши потомки могут простить нам многие ошибки, но никогда не простят слабость и безволие в решающий момент истории. Пришло время зрелости и ответственности, время судьбоносного выбора".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства высказался о неизменных принципах проекта новой Конституции.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 14:54
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи

Республиканский референдум по новой Конституции Казахстана состоится 15 марта 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
До одного триллиона тенге – президент о ежегодных инвестициях в развитие человеческого капитала
15:00, 12 марта 2026
До одного триллиона тенге – президент о ежегодных инвестициях в развитие человеческого капитала
Важная новация – Токаев о запрете для коррупционеров избираться на выборные должности
14:29, 12 марта 2026
Важная новация – Токаев о запрете для коррупционеров избираться на выборные должности
"Серые кардиналы" и "закулисные кукловоды" безвозвратно канут в Лету – Токаев
14:10, 12 марта 2026
"Серые кардиналы" и "закулисные кукловоды" безвозвратно канут в Лету – Токаев
