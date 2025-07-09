Токаев запустил самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии
По данным пресс-службы Акорды, установка и запуск системы состоялись в новом дата-центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с международными партнерами.
Известно, что новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центрально-Азиатском регионе.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
По словам Токаева, запуск суперкомпьютера станет важным шагом в цифровизации ключевых отраслей.
Фото: akorda.kz
Кроме того, суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий:
"Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании".
Фото: akorda.kz
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Суперкомпьютер – это набор различных серверов и систем хранения данных. Вычислительная машина работает на базе GPU (Graphics Processing Unit, графический процессор) и является нейросетью, моделью искусственного интеллекта.
О том, что в Казахстане создадут суперкомпьютер, Токаев заявил на расширенном заседании правительства в феврале 2024 года.