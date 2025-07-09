Токаев запустил самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 июля 2025 года посетил Национальный суперкомпьютерный центр Аlemcloud, где принял участие в церемонии запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, установка и запуск системы состоялись в новом дата-центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с международными партнерами.

Известно, что новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центрально-Азиатском регионе.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

По словам Токаева, запуск суперкомпьютера станет важным шагом в цифровизации ключевых отраслей.

Фото: akorda.kz

Кроме того, суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий:

"Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании".

Фото: akorda.kz

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