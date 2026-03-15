Более 51% казахстанцев проголосовали на референдуме
Секретарь Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов 15 марта 2026 года озвучил актуальную на данный час информацию о количестве проголосовавших на референдуме, передает корреспондент Zakon.kz.
По его данным, в голосовании приняли участие более 6,4 млн казахстанцев, что составило более 51%.
Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан по регионам составила:
- Область Абай – 61,04%;
- Акмолинская область – 60,05%;
- Актюбинская область – 61,37%;
- Алматинская область – 56,13%;
- Атырауская область – 56,54%;
- Западно-Казахстанская область – 49,97%;
- Жамбылская область – 51,13%;
- Область Жетысу – 59,82%;
- Карагандинская область – 57,32%;
- Костанайская область – 56,51%;
- Кызылординская область – 64,63%;
- Мангистауская область – 53,14%;
- Павлодарская область – 53,31%;
- Северо-Казахстанская область – 52,37%;
- Туркестанская область – 58,03%;
- Область Улытау – 52,06%;
- Восточно-Казахстанская область – 59,60%;
- город Астана – 40,68 %;
- город Алматы – 21,68%;
- город Шымкент – 58,24%.
Информация актуальна на 14:00 по времени Астаны.
"В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме", референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме", – сообщили в ЦИК.
15 марта в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе. В ЦИК сообщили о количестве открытых в стране участках.
Ранее в Министерстве культуры и информации рассказали о выявленных нарушениях при агитации к референдуму. Также в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.
