Более 51% казахстанцев проголосовали на референдуме

Секретарь Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов 15 марта 2026 года озвучил актуальную на данный час информацию о количестве проголосовавших на референдуме, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в голосовании приняли участие более 6,4 млн казахстанцев, что составило более 51%.

Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан по регионам составила:

Область Абай – 61,04%;

Акмолинская область – 60,05%;

Актюбинская область – 61,37%;

Алматинская область – 56,13%;

Атырауская область – 56,54%;

Западно-Казахстанская область – 49,97%;

Жамбылская область – 51,13%;

Область Жетысу – 59,82%;

Карагандинская область – 57,32%;

Костанайская область – 56,51%;

Кызылординская область – 64,63%;

Мангистауская область – 53,14%;

Павлодарская область – 53,31%;

Северо-Казахстанская область – 52,37%;

Туркестанская область – 58,03%;

Область Улытау – 52,06%;

Восточно-Казахстанская область – 59,60%;

город Астана – 40,68 %;

город Алматы – 21,68%;

город Шымкент – 58,24%.

Информация актуальна на 14:00 по времени Астаны.





"В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме", референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме", – сообщили в ЦИК.

