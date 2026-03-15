Общество

Более 51% казахстанцев проголосовали на референдуме

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 14:11 Фото: Zakon.kz
Секретарь Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов 15 марта 2026 года озвучил актуальную на данный час информацию о количестве проголосовавших на референдуме, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в голосовании приняли участие более 6,4 млн казахстанцев, что составило более 51%.

Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан по регионам составила:

  • Область Абай – 61,04%;
  • Акмолинская область – 60,05%;
  • Актюбинская область – 61,37%;
  • Алматинская область – 56,13%;
  • Атырауская область – 56,54%;
  • Западно-Казахстанская область – 49,97%;
  • Жамбылская область – 51,13%;
  • Область Жетысу – 59,82%;
  • Карагандинская область – 57,32%;
  • Костанайская область – 56,51%;
  • Кызылординская область – 64,63%;
  • Мангистауская область – 53,14%;
  • Павлодарская область – 53,31%;
  • Северо-Казахстанская область – 52,37%;
  • Туркестанская область – 58,03%;
  • Область Улытау – 52,06%;
  • Восточно-Казахстанская область – 59,60%;
  • город Астана – 40,68 %;
  • город Алматы – 21,68%;
  • город Шымкент – 58,24%.

Информация актуальна на 14:00 по времени Астаны.


"В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме", референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме", – сообщили в ЦИК.

15 марта в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе. В ЦИК сообщили о количестве открытых в стране участках.

Ранее в Министерстве культуры и информации рассказали о выявленных нарушениях при агитации к референдуму. Также в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.

Сколько казахстанцев проголосовали на референдуме: данные на 10:00
В Казахстане стартовал референдум: сколько участков открыто к данному часу
На референдуме проголосовало более 4 млн казахстанцев
Чемпионка Азиады из Казахстана проиграла Futures Cup, оставшись с "серебром" на турнире по боксу
Казахстанский боец по пощёчинам поднялся в рейтинге промоушена Даны Уайта
Стали известны соперники клуба из Казахстана в Лиге чемпионов
Казахстанская бегунья стала призёром чемпионата Азии в Японии
