Мирзиёев поздравил Токаева с успешным проведением референдума

Глава Казахстана провел телефонный разговор с президентом Узбекистана. В ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент Узбекистана, результаты референдума наглядно демонстрируют, что проводимые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы пользуются доверием народа.

Далее, по данным пресс-службы Акорды, Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева за поддержку и направление миссии наблюдателей из Узбекистана, в том числе в составе международных организаций.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, новая Конституция является прогрессивной, отвечает веяниям времени и нацелена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства. По его словам, в процессе преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с международными партнерами, особенно с ближайшими соседями и союзниками Казахстана.

Собеседники также отметили позитивную динамику казахско-узбекских отношений, неизменно укрепляющихся в духе стратегического партнерства и союзничества.

"Стороны выразили удовлетворение ходом реализации ранее достигнутых договоренностей и решений Высшего межгосударственного совета. Достигнута договоренность продолжить взаимодействие на всех уровнях", – говорится в официальной публикации.

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих контактов.

По предварительным данным на 16 марта 2026 года, которые озвучил председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров, за принятие новой Конституции проголосовали 7 954 667 граждан. Это 87,15 процента от числа проголосовавших.

Ночью 16 марта президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с результатами экзитпола, проведенного в ходе республиканского референдума, и поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции.