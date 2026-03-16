Мирзиёев поздравил Токаева с успешным проведением референдума
Как подчеркнул президент Узбекистана, результаты референдума наглядно демонстрируют, что проводимые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы пользуются доверием народа.
Далее, по данным пресс-службы Акорды, Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева за поддержку и направление миссии наблюдателей из Узбекистана, в том числе в составе международных организаций.
Как сказал Касым-Жомарт Токаев, новая Конституция является прогрессивной, отвечает веяниям времени и нацелена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства. По его словам, в процессе преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с международными партнерами, особенно с ближайшими соседями и союзниками Казахстана.
Собеседники также отметили позитивную динамику казахско-узбекских отношений, неизменно укрепляющихся в духе стратегического партнерства и союзничества.
"Стороны выразили удовлетворение ходом реализации ранее достигнутых договоренностей и решений Высшего межгосударственного совета. Достигнута договоренность продолжить взаимодействие на всех уровнях", – говорится в официальной публикации.
Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих контактов.
По предварительным данным на 16 марта 2026 года, которые озвучил председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров, за принятие новой Конституции проголосовали 7 954 667 граждан. Это 87,15 процента от числа проголосовавших.
Ночью 16 марта президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с результатами экзитпола, проведенного в ходе республиканского референдума, и поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции.