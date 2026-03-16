Предварительные итоги референдума: почти 8 млн казахстанцев проголосовали за новую Конституцию

Председатель ЦКР Нурлан Абдиров на брифинге 16 марта 2026 года огласил предварительные результаты голосования на республиканском референдуме по новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Абдиров отметил, что на момент закрытия участков 15 марта в 20:00 по времени Астаны в референдуме приняли участие 9 127 192 млн человек, или 73,12% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Сразу после этого, добавил он, начался подсчет голосов на 10 388 участках во всех регионах страны и за рубежом.

"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 7 954 667 человек, или 87,15%", – озвучил Нурлан Абдиров.

Недействительными признаны 146 558 бюллетеней.

15 марта стали известны предварительные данные о явке.

Ночью 16 марта президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с результатами экзитпола, проведенного в ходе республиканского референдума, и поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции.