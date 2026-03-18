Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании института Уполномоченного по вопросам семьи при президенте, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды сегодня, 18 марта 2026 года.

Так, в целях усиления защиты прав человека, укрепления института семьи и совершенствования государственной семейной политики в Казахстане президент постановил создать институт Уполномоченного по вопросам семьи при президенте РК, осуществляющего свою деятельность в составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК в качестве заместителя председателя на общественных началах (далее – Уполномоченный).

Также, согласно указу, следует установить, что основными целями Уполномоченного являются усиление защиты прав и интересов семьи, укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей, совершенствование государственной семейной и демографической политики, профилактика семейно-бытового насилия, а также содействие благополучию казахстанских семей.

Кроме того, правительству необходимо принять меры, вытекающие из настоящего указа.

Отмечено, что контроль за исполнением настоящего указа возложен на Администрацию президента.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

13 марта 2026 года депутат Снежанна Имашева распоряжением Токаева была назначена уполномоченным по вопросам семьи в Казахстане – заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК.