Депутат Снежанна Имашева получила новую должность в Казахстане

Снежанна Имашева возглавила направление по вопросам семьи при президенте Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из официальной публикации пресс-службы Акорды за 13 марта 2026 года.

"Распоряжением главы государства Имашева Снежанна Валерьевна назначена уполномоченным по вопросам семьи в Республике Казахстан – заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Снежанна Имашева родилась 20 апреля 1981 года в Западно-Казахстанской области. Окончила Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (2001).

Трудовую деятельность начала в 2001 году специалистом розничного кредитования Аксайского филиала ОАО "Банк Туран Алем". Работала помощником нотариуса, юрисконсультом и начальником службы сбыта в различных компаниях Западно-Казахстанской области.

С 2011 по 2016 год занимала должность генерального директора ТОО "Батыс Энергоресурсы".

С 2016 года избрана депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии "Нұр Отан". Была членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

В 2021 году переизбрана депутатом VII созыва, являлась секретарем того же комитета, а с 2023 года – его председателем.

Член Политического совета партии Amanat, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, а также Комиссии по правам человека при президенте РК.

С 28 марта 2023 года является депутатом VIII созыва Мажилиса Парламента РК.

