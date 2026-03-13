#Референдум-2026
Политика

Депутат Снежанна Имашева получила новую должность в Казахстане

Снежанна Имашева, депутат, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 13:12 Фото: Instagram/snezhannaimasheva
Снежанна Имашева возглавила направление по вопросам семьи при президенте Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из официальной публикации пресс-службы Акорды за 13 марта 2026 года.

"Распоряжением главы государства Имашева Снежанна Валерьевна назначена уполномоченным по вопросам семьи в Республике Казахстан – заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Снежанна Имашева родилась 20 апреля 1981 года в Западно-Казахстанской области. Окончила Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (2001).

Трудовую деятельность начала в 2001 году специалистом розничного кредитования Аксайского филиала ОАО "Банк Туран Алем". Работала помощником нотариуса, юрисконсультом и начальником службы сбыта в различных компаниях Западно-Казахстанской области.

С 2011 по 2016 год занимала должность генерального директора ТОО "Батыс Энергоресурсы".

С 2016 года избрана депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии "Нұр Отан". Была членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

В 2021 году переизбрана депутатом VII созыва, являлась секретарем того же комитета, а с 2023 года – его председателем.

Член Политического совета партии Amanat, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, а также Комиссии по правам человека при президенте РК.

С 28 марта 2023 года является депутатом VIII созыва Мажилиса Парламента РК.

11 марта 2026 года был назначен новый заместитель министра обороны Казахстана. Им стал Алмаз Джумакеев, который ранее занимал должность командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
