Сенат ратифицировал протокол ИКАО о расширении ключевых органов авиации

Сенат ратифицировал протоколы к Конвенции о международной гражданской авиации, предусматривающие расширение состава органов ИКАО. Это позволит Казахстану активнее участвовать в формировании мировой авиационной политики, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что протоколы к Конвенции о международной гражданской авиации, предусматривающие изменения в статьи 50 а) и 56, были приняты 6 октября 2016 года на 39-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Протоколы открыты для ратификации всеми государствами – участниками Чикагской конвенции 1944 года.

"Суть вносимых изменений заключается в увеличении состава Совета ИКАО с 36 до 40 государств в целях обеспечения более справедливого, сбалансированного и географически представительного участия государств-членов; а также в увеличении состава Аэронавигационной комиссии с 19 до 21 члена для усиления технической экспертизы и повышения эффективности нормотворческой деятельности ИКАО. На 41-й сессии Ассамблеи ИКАО в 2022 году была принята резолюция, в которой государства-члены признали необходимость реформирования органов ИКАО и призвали к ускоренной ратификации соответствующих протоколов. Для вступления изменений в силу требуется 128 ратификаций, при этом на сегодняшний день данные изменения уже ратифицированы 120 государствами", – указано в заключении.

Ратификация протоколов позволит Казахстану расширить возможности для более активного участия страны в формировании международной авиационной политики, а также создаст предпосылки для возможного продвижения кандидатуры страны в состав органов ИКАО.

