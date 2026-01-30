Председатель Комитета гражданской авиации назначена послом Глобальной программы послов ИКАО
Данное назначение отражает высокий уровень доверия ИКАО к Республике Казахстан и является признанием вклада страны в продвижение международной повестки в сфере гражданской авиации.
Представитель Казахстана был отобран в рамках Европейского и Североатлантического регионального бюро ИКАО (EUR/NAT), объединяющего 56 государств. Выбор Казахстана подтверждает активную и эффективную роль страны в реализации приоритетов ИКАО, определенных в Стратегическом плане ИКАО на 2026–2050 годы.
В качестве посла ИКАО Салтанат Томпиева будет способствовать повышению осведомленности по ключевым направлениям развития гражданской авиации, в том числе устойчивому росту авиационной отрасли, подготовке и привлечению квалифицированных авиационных специалистов, а также расширению участия женщин и молодежи в секторе.
Данная деятельность будет осуществляться на добровольной основе и в строгом соответствии с принципами независимости, нейтралитета и этики Организации Объединенных Наций и ИКАО.
Министерство транспорта Республики Казахстан отмечает, что данное назначение подтверждает активную роль Казахстана в глобальной системе гражданской авиации и приверженность страны международным инициативам в области устойчивого развития, инклюзивности и развития человеческого капитала.