Председатель Комитета гражданской авиации назначена послом Глобальной программы послов ИКАО

Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиева по решению генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуана Карлоса Салазара назначена послом в рамках Глобальной программы послов ИКАО.

Данное назначение отражает высокий уровень доверия ИКАО к Республике Казахстан и является признанием вклада страны в продвижение международной повестки в сфере гражданской авиации.

Представитель Казахстана был отобран в рамках Европейского и Североатлантического регионального бюро ИКАО (EUR/NAT), объединяющего 56 государств. Выбор Казахстана подтверждает активную и эффективную роль страны в реализации приоритетов ИКАО, определенных в Стратегическом плане ИКАО на 2026–2050 годы.

В качестве посла ИКАО Салтанат Томпиева будет способствовать повышению осведомленности по ключевым направлениям развития гражданской авиации, в том числе устойчивому росту авиационной отрасли, подготовке и привлечению квалифицированных авиационных специалистов, а также расширению участия женщин и молодежи в секторе.

Данная деятельность будет осуществляться на добровольной основе и в строгом соответствии с принципами независимости, нейтралитета и этики Организации Объединенных Наций и ИКАО.

Министерство транспорта Республики Казахстан отмечает, что данное назначение подтверждает активную роль Казахстана в глобальной системе гражданской авиации и приверженность страны международным инициативам в области устойчивого развития, инклюзивности и развития человеческого капитала.