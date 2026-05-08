#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
События

Ерлан Карин: Продолжается поступательная работа по реализации новой Конституции

Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 14:40 Фото: aqorda
Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин 8 мая 2026 года прокомментировал принятие депутатами Мажилиса Парламента трех законопроектов, сообщает Zakon.kz.

По словам Карина, в стране продолжается поступательная работа по реализации основных положений и норм новой Конституции, принятой на референдуме в марте этого года.

В своем Telegram-канале госсоветник написал, что сегодня на совместном заседании палат Парламента депутаты в первом чтении рассмотрели три законопроекта:

1. Новая редакция Конституционного закона "О президенте Республики Казахстан", которая состоит из 8 глав и 43 статей.

2. Новая редакция Конституционного закона "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", состоящая из 12 глав и 60 статей.

3. "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан".

Предлагаемые изменения направлены на:

– адаптацию действующего законодательства к новой Конституции,

– институциональное обновление государственно-политической модели,

– выстраивание системной правовой основы дальнейшей политической модернизации.

"Процесс гармонизации законодательства и предстоящие выборы в Курултай олицетворяют начало нового этапа развития страны на основе конституционных принципов и ценностей Справедливого Казахстана", – резюмировал Карин.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
16:22, Сегодня
Алатау получил уникальный статус: Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон
Госсоветник о законе против бытового насилия: Важно, чтобы общество само не допускало такие явления
09:35, 11 июля 2024
Ерлан Карин: Новый закон завершил правовое оформление всех инициатив по защите прав женщин и детей
Ерлан Карин высказался о "Нацфонде – детям"
12:54, 24 мая 2023
Ерлан Карин высказался о "Нацфонде – детям"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: