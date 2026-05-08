Ерлан Карин: Продолжается поступательная работа по реализации новой Конституции

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин 8 мая 2026 года прокомментировал принятие депутатами Мажилиса Парламента трех законопроектов, сообщает Zakon.kz.

По словам Карина, в стране продолжается поступательная работа по реализации основных положений и норм новой Конституции, принятой на референдуме в марте этого года.



В своем Telegram-канале госсоветник написал, что сегодня на совместном заседании палат Парламента депутаты в первом чтении рассмотрели три законопроекта:

1. Новая редакция Конституционного закона "О президенте Республики Казахстан", которая состоит из 8 глав и 43 статей.

2. Новая редакция Конституционного закона "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", состоящая из 12 глав и 60 статей.

3. "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан".

Предлагаемые изменения направлены на:

– адаптацию действующего законодательства к новой Конституции,

– институциональное обновление государственно-политической модели,

– выстраивание системной правовой основы дальнейшей политической модернизации.

"Процесс гармонизации законодательства и предстоящие выборы в Курултай олицетворяют начало нового этапа развития страны на основе конституционных принципов и ценностей Справедливого Казахстана", – резюмировал Карин.