Политика

Наурыз как символ дружбы: мировые лидеры обратились к Токаеву

Мировые лидеры поздравили Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 19:07 Фото: Акорда
На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций.

Как пишет Акорда, президент России Владимир Путин в своем поздравлении подчеркнул высокий уровень взаимодействия между двумя странами.

"Отношения между Россией и Казахстаном носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Евразийском пространстве", – сказано в телеграмме.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу нашего государства и всех казахстанцев с праздником Наурыз, а также пожелал президенту Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья и успехов в работе.

"В прошлом году я дважды встречался с вами, и мы достигли важных договоренностей по развитию двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях, что продвинуло вечное всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана на новый этап ускоренного развития. Я готов совместно с вами прилагать усилия для углубления взаимного политического доверия, укрепления всестороннего сотрудничества и продвижения строительства китайско-казахстанского сообщества единой судьбы к дальнейшему углублению и практической реализации", – написал лидер Китая.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает, что древний праздник служит укреплению отношений между двумя странами и по праву занимает особое место в сердцах узбекского и казахского народов.


"Убежден, что благодаря активизации нашего диалога на высшем уровне и совместным усилиям отношения стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном, основанные на взаимном уважении и поддержке, будут и впредь последовательно выходить на качественно новый уровень", – говорится в телеграмме.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов в государственной деятельности, а братскому народу Казахстана – мира и развития.

"Пусть этот весенний праздник, олицетворяющий величие нашей культуры и вобравший в себя лучшие традиции, и впредь укрепляет дружбу наших народов и приносит благополучие", – отмечается в телеграмме.

Свои теплые пожелания главе нашего государства и братскому народу Казахстана направил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Уверен, что таджикско-казахстанские отношения дружбы, стратегического партнерства и союзничества в духе лучших традиций этого древнего праздника будут и впредь развиваться и укрепляться, еще больше обогащаясь новым практическим содержанием во благо наших народов", – написал глава Таджикистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил наилучшие пожелания по случаю Наурыза.

"Этот светлый праздник, признанный как неотъемлемая часть богатого культурного наследия всего человечества, заключая в себе высокие гуманистические идеалы, имеет особое значение в укреплении дружбы и единства между народами. Пусть этот замечательный праздник будет ознаменован счастьем, радостью и новыми успехами для вас и народа вашей страны", – отметил Сердар Бердымухамедов.

Главу государства Касым-Жомарта Токаева также поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

Ранее сообщалось, что Токаев посетил концерт по случаю праздника Наурыз.

Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Токаеву поступают поздравления с Наурызом от мировых лидеров
16:02, 21 марта 2025
Токаеву поступают поздравления с Наурызом от мировых лидеров
Токаеву поступили поздравления от мировых лидеров по случаю Ораза айт
19:26, 01 апреля 2025
Токаеву поступили поздравления от мировых лидеров по случаю Ораза айт
Кто из мировых лидеров поздравил Токаева с успешным проведением референдума
20:38, 16 марта 2026
Кто из мировых лидеров поздравил Токаева с успешным проведением референдума
Последние
Популярные
Читайте также
Мощным разгромом завершился топ-матч "Актобе" - "Елимай" в КПЛ
18:56, Сегодня
Мощным разгромом завершился топ-матч "Актобе" - "Елимай" в КПЛ
Новичок "Кайрата" назвал цели, которые поставил перед собой после перехода в клуб
18:28, Сегодня
Новичок "Кайрата" назвал цели, которые поставил перед собой после перехода в клуб
Самородов помог "Ахмату" добыть важные очки в РПЛ
17:43, Сегодня
Самородов помог "Ахмату" добыть важные очки в РПЛ
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
16:59, Сегодня
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
