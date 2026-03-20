События

С праздником Ораза айт поздравил Токаев казахстанцев

Ораза айт, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 08:00 Фото: akorda.kz
Утром 20 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Казахстана с праздником Ораза айт, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, это особый и священный праздник для всех мусульман, который олицетворяет духовное очищение и просветление, взаимное уважение и солидарность, скромность и умеренность, милосердие и добропорядочность. Соблюдая тридцатидневный пост, верующие находятся в гармонии с собой и миром, укрепляют стойкость духа, делят радость бытия с окружающими, протягивают руку помощи нуждающимся.

Эти принципы отражают подлинную суть ислама, служат утверждению высоких нравственных ценностей и гуманистических идеалов, на которых зиждется наше общество, передает Акорда. Весьма символично, что в этом году Ораза айт совпал с Наурызом, знаменуя новый исторический этап в развитии нашей страны.

"Народ Казахстана принял Новую Конституцию и сделал решительный выбор в пользу светлого будущего, Справедливости, Прогресса. И этот поистине созидательный акт народной воли станет новой точкой отсчета в летописи нашего независимого государства.Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан! Ораза айт қабыл болсын!"Касым-Жомарт Токаев

19 марта Касым-Жомарт Токаев посетил КазНУ имени аль-Фараби, где провел знаковую встречу с представителями научной общественности страны, в ходе которой обозначил стратегические приоритеты развития страны.

Алия Абди
Алия Абди
