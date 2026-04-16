Кошанов: В условиях глобальной нестабильности возрастает роль парламентской дипломатии

В турецком Стамбуле прошла 152-я Ассамблея Межпарламентского союза под лозунгом "Взращивать надежду, укреплять мир и обеспечивать справедливость для будущих поколений", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие парламентарии из более чем 140 стран мира. Делегацию Казахстана возглавил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Выступая на общих дебатах Ассамблеи, спикер Мажилиса подчеркнул, что сегодня мир переживает сложный и нестабильный период, когда ослабевает авторитет международного права, обостряются конфликты и усиливаются экономические кризисы.

Ерлан Кошанов отметил, что в такое время особенно возрастает роль парламентской дипломатии. Современный межпарламентский диалог направлен на укрепление уважения, доверия и сотрудничества между странами, обеспечение безусловной защиты международных соглашений. В этом контексте тема 152-й Ассамблеи МПС "Взращивать надежду, укреплять мир и обеспечивать справедливость для будущих поколений" звучит как призыв к парламентариям всего мира.

"Казахстан всегда придерживается строгого соблюдения Устава Организации Объединенных Наций, выступает за открытый конструктивный диалог и мирное урегулирование конфликтов. Это фундаментальные принципы внешней политики нашей страны, последовательно реализуемые президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как известно, Астана и Алматы неоднократно становились площадкой для мирных переговоров конфликтующих сторон. Кроме того, наше государство вносит свой весомый вклад в укрепление международного мира и безопасности в составе миссий Организации Объединенных Наций", – сказал председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов отметил, что миротворческий контингент Казахстана уже третий год участвует в поддержании режима прекращения огня и стабилизации ситуации на Голанских высотах.

В целом, по словам спикера Мажилиса, сегодня Центральная Азия демонстрирует пример гармоничной и многовекторной дипломатии в своем регионе. Между странами региона полностью урегулированы пограничные вопросы, реализуются крупные совместные инфраструктурные проекты в сфере гидроэнергетики, транспорта, логистики. Во всей этой работе Парламент Казахстана принимает непосредственное участие.

Кроме того, Казахстан прикладывает все усилия для качественного исполнения поставленных перед собой обязательств в области устойчивого развития. Для этого в Парламенте работает специальная комиссия по мониторингу реализации ЦУР.

Ерлан Кошанов отметил, что наша страна уделяет особое внимание продовольственной и водной безопасности, а также вопросам изменения климата. На следующей неделе в Астане пройдет Региональный экологический саммит при поддержке Организации Объединенных Наций. Планируется, что на этом форуме будут представлены практические решения по управлению водными ресурсами, переходу к "зеленой" экономике и укреплению стабильности в регионе.

Фото: Т.Таныбаева

Председатель Мажилиса обратил особое внимание на то, что сегодня во всем мире наблюдается высокий спрос на справедливость. Об этом свидетельствует и повестка дебатов Ассамблеи. И в первую очередь это касается отношений между государством и обществом.

"В ответ на этот запрос общества глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил главной целью своего президентского мандата создание Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Для реализации этой задачи в стране были проведены масштабные политические реформы. Недавнее принятие новой Конституции посредством всенародного референдума – свидетельство доверия казахстанцев государственным институтам и поддержки реформ президента. Красной нитью через весь текст Основного закона проходит приоритет интересов народа. Принцип "не человек для государства, а государство для человека" впервые закреплен на уровне Конституции. Установлен баланс между "сильным президентом, влиятельным Парламентом и подотчетным правительством". В рамках этих реформ мы переходим от двухпалатного Парламента к однопалатному", – проинформировал зарубежных коллег Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса также рассказал о законотворческой деятельности казахстанского Парламента. Среди ключевых законов – Цифровой кодекс и закон об искусственном интеллекте. Он отметил, что в этих документах закреплены принципы открытости, безопасности и ответственности при использовании цифровых технологий и искусственного интеллекта. Спикер заметил, что в ходе разработки законов был максимально сохранен баланс между технологическим прогрессом и защитой прав граждан.

По завершении мероприятия со спикерами парламентов встретился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поблагодарив всех участников за участие в работе Ассамблеи.

На полях форума также прошли двусторонние встречи спикера Мажилиса с зарубежными коллегами.

На встрече с председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем Ерлан Кошанов отметил, что, принимая Ассамблею Межпарламентского союза, Стамбул в четвертый раз за свою историю становится столицей мирового парламентаризма.

В ходе беседы они обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества. Стороны обратили внимание на то, что крепкая дружба и уважение между главами Казахстана и Турции являются примером для других стран, и в очередной раз договорились о всесторонней законодательной поддержке всех договоренностей лидеров двух государств.

Спикеры также акцентировали внимание на развитии межпартийного взаимодействия и на взаимной интеграции в сферах торговли, инвестиций, промышленности, туризма, транспорта и логистики.

На встрече с кыргызским коллегой Ерлан Кошанов поздравил Марлена Маматалиева с избранием на пост председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана и подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению межпарламентского взаимодействия с братской страной.

Стороны договорились об усилении работы в рамках Совета по межпарламентскому сотрудничеству, групп дружбы и на уровне профильных комитетов, а также обсудили вопросы расширения деятельности в торгово-экономической, культурной, образовательной, пограничной и транзитно-транспортной сферах.

Спикер Мажилиса также проинформировал коллегу о ходе реализации в Казахстане президентских реформ.

На встрече с председателем Национального Собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Маном Ерлан Кошанов отметил, что Казахстан заинтересован в усилении взаимодействия с этой страной во всех сферах. Особое внимание было уделено углублению межпарламентского сотрудничества.

Стороны договорились максимально использовать потенциал парламентской дипломатии для преодоления современных глобальных вызовов.

Кроме того, на полях форума спикер Мажилиса обменялся мнениями по вопросам углубления межпарламентского диалога с председателями парламентов Армении, Азербайджана, Арабских Эмиратов, Бахрейна, Грузии, России, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

Рабочая встреча прошла также с главами парламентских делегаций стран – членов ТюркПА.

Помимо основной сессии Ассамблеи, казахстанские депутаты приняли участие в заседаниях постоянных комитетов, посвященных вопросам устойчивого развития, мира и международной безопасности.

Межпарламентский союз – крупнейшая международная парламентская организация, основанная в 1889 году. В него входят парламенты 183 стран. Казахстан является членом Ассамблеи Межпарламентского союза с 1993 года. Цель Межпарламентского союза – продвигать мир, демократию и устойчивое развитие во всем мире.