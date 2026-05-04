Политика

В каком случае искусственный интеллект останется неэффективным, раскрыл Токаев

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 13:58 Фото: akorda.kz
Выступая 4 мая 2026 года на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта в Алматы, глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, без чего искусственный интеллект останется неэффективным, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками.

"Искусственный интеллект приводит к концентрации капитала и технологий в руках мировых лидеров, создавая "технологический отрыв", который невозможно преодолеть без своевременного и решительного регуляторного вмешательства. Для Казахстана это сигнал. Необходимо тщательно изучить текущую ситуацию, чтобы получить четкое представление и понимание наших возможностей в разработке реальных интеллектуальных решений. Следует согласиться с мнением экспертов, которые считают, что Казахстан столкнулся с классической "ловушкой среднего дохода", когда такие традиционные источники роста, как ресурсы и дешевая рабочая сила, близки к исчерпанию, а новые еще в полной мере не сформированы и не запущены. В целях предотвращения экономической стагнации необходимо обеспечить переход к цифровой экономике через формирование масштабных платформенных решений. Без единой системы государственных данных искусственный интеллект останется неэффективным".Касым-Жомарт Токаев

В этой связи, как подчеркнул глава государства, "нужно трансформировать государственные сервисы в невидимую, но сверхэффективную операционную систему, которая устраняет избыточные бюрократические требования".

"В традиционной системе путь от получения запроса до принятия решения по нему занимает несколько дней и даже недель. В идеале этот цикл должен быть сокращен до нескольких секунд, обеспечивая взрывное ускорение оборота капитала в масштабах всей страны".Касым-Жомарт Токаев

Президент указал, что, по данным Всемирного банка, цифровая экономика составляет уже более 15% мирового ВВП. Эти цифры свидетельствуют о принципиальном сдвиге, когда конкуренция сместилась с рынка товаров на рынки данных и стандартов.

"Эта трансформация пока только отчасти коснулась нашей страны. В прошлом месяце Казахстан сделал важный шаг в этом направлении, успешно запустив единую платформу таможенного оформления KEDEN. Теперь время оформления декларации составляет менее минуты, большая часть документов обрабатывается автоматически. Параллельно создается национальная логистическая платформа Smart Cargo с прямым доступом к 127 источникам данных. Платформа позволит внедрить механизм ускоренного пересечения границы для добросовестных компаний".Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, коренные изменения произошли в фискальной сфере.

"Интегрированная система налогового администрирования сократила время обработки документов с часа до одной минуты, облегчив сервис для двух миллионов налогоплательщиков. Важным достижением стал запуск платформы Smart Data Finance, которая агрегирует аналитические данные из 78 источников: от мобильных переводов до авиаперелетов. Онлайн-мониторинг бюджета дает возможность предотвратить рисковые платежи на сотни миллиардов тенге. На базе Национального каталога товаров, содержащего свыше 23 миллионов позиций, создается прогнозно-аналитическая модель государственных закупок, которая позволит сэкономить более 200 млрд тенге ежегодно".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент обозначил ИИ как ключевое стратегическое направление развития Казахстана.

Инфраструктура для ИИ, "Долина ЦОДов" и события на Ближнем Востоке: какие еще заявления сделал Токаев
Окажет положительное влияние на менталитет нации – Токаев о внедрении искусственного интеллекта
Токаев объявил 2026-й Годом цифровизации и искусственного интеллекта
&quot;Это невозможно&quot;: Синнер высказался о возможности выиграть все &quot;Мастерсы&quot; сезона
