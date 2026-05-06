Касым-Жомарт Токаев обозначил критически важные задачи

Выступая 6 мая 2026 года на церемонии вручения государственных наград и воинских званий, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для укрепления армии в соответствии с требованиями времени, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, вопросы безопасности, усиления обороноспособности страны, повышения престижа службы – ключевые государственные приоритеты и задачи.

"В последние годы приняты комплексные меры поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных, специальных органов. В частности, запущены ипотечные программы, проведено поэтапное повышение заработной платы, расширен социальный пакет. Особое внимание уделяется омоложению и укреплению кадрового состава силовых структур. Мною было поручено стимулировать лучших выпускников военных учебных заведений. В Парламенте рассматриваются поправки, которые предусматривают присвоение отличникам учебы звания "старший лейтенант" сразу же после выпуска. В целом, нынешний и следующий годы должны пройти под знаком повышения качества военного образования", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно в выступлении глава государства подчеркнул, что защита территориальной целостности страны, обеспечение национальной безопасности, утверждение идеологии "Закона и Порядка" – эти критически важные задачи, которые тесно сопряжены с ответственным и созидательным патриотизмом.

"Мы должны строить и укреплять общество, где нет места правовому нигилизму, где ценят и чтут настоящих, а не мифических или мнимых героев прошлого и нашего времени. Нравственным ориентиром для молодежи должны быть люди чести и долга, посвятившие свой труд во всех сферах общественной жизни делу служения своей стране и своему народу. В их числе немало военнослужащих, полицейских, спасателей, сотрудников специальных органов, награжденных посмертно медалями и орденами за мужество и героизм. По моей инициативе их имена присваиваются улицам и различным учреждениям. Этот же подход будет применен в отношении ведомственных наград. Одной из первых станет медаль имени капитана полиции Газиза Байтасова, погибшего 15 лет назад при задержании террориста-смертника. Наша цель – увековечить память о подвигах наших героев, сохранить в сердцах соотечественников их светлый образ, воспитывать молодежь на примерах истинного мужества, непреклонной стойкости и подлинного патриотизма", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Какие еще заявления сделал президент Казахстана на церемонии вручения государственных наград и воинских званий, можете узнать здесь.