#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
Политика

Касым-Жомарт Токаев обозначил критически важные задачи

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 13:04 Фото: akorda.kz
Выступая 6 мая 2026 года на церемонии вручения государственных наград и воинских званий, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для укрепления армии в соответствии с требованиями времени, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, вопросы безопасности, усиления обороноспособности страны, повышения престижа службы – ключевые государственные приоритеты и задачи.

"В последние годы приняты комплексные меры поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных, специальных органов. В частности, запущены ипотечные программы, проведено поэтапное повышение заработной платы, расширен социальный пакет. Особое внимание уделяется омоложению и укреплению кадрового состава силовых структур. Мною было поручено стимулировать лучших выпускников военных учебных заведений. В Парламенте рассматриваются поправки, которые предусматривают присвоение отличникам учебы звания "старший лейтенант" сразу же после выпуска. В целом, нынешний и следующий годы должны пройти под знаком повышения качества военного образования", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно в выступлении глава государства подчеркнул, что защита территориальной целостности страны, обеспечение национальной безопасности, утверждение идеологии "Закона и Порядка" – эти критически важные задачи, которые тесно сопряжены с ответственным и созидательным патриотизмом.

"Мы должны строить и укреплять общество, где нет места правовому нигилизму, где ценят и чтут настоящих, а не мифических или мнимых героев прошлого и нашего времени. Нравственным ориентиром для молодежи должны быть люди чести и долга, посвятившие свой труд во всех сферах общественной жизни делу служения своей стране и своему народу. В их числе немало военнослужащих, полицейских, спасателей, сотрудников специальных органов, награжденных посмертно медалями и орденами за мужество и героизм. По моей инициативе их имена присваиваются улицам и различным учреждениям. Этот же подход будет применен в отношении ведомственных наград. Одной из первых станет медаль имени капитана полиции Газиза Байтасова, погибшего 15 лет назад при задержании террориста-смертника. Наша цель – увековечить память о подвигах наших героев, сохранить в сердцах соотечественников их светлый образ, воспитывать молодежь на примерах истинного мужества, непреклонной стойкости и подлинного патриотизма", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Какие еще заявления сделал президент Казахстана на церемонии вручения государственных наград и воинских званий, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
15:33, 06 мая 2026
Касым-Жомарт Токаев присвоил генеральские звания: кто получил повышение
Токаев, армия, боеспособная армия
12:43, 06 мая 2024
Токаев: Наша армия должна быть готова
Касым-Жомарт Токаев, президент РК
12:55, 06 мая 2026
Касым-Жомарт Токаев выступил с поздравлением к 7 и 9 Мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зангар Нурланулы
02:59, 07 мая 2026
Зангар Нурланулы вышел в третий круг турнира в Германии
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: