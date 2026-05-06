Политика

В Казахстане появится медаль имени Газиза Байтасова

Газиз Байтасов, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 14:00 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 6 мая 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества заявил, что в стране появится медаль имени капитана полиции Газиза Байтасова, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, защита территориальной целостности страны, обеспечение национальной безопасности, утверждение идеологии "Закона и Порядка" – это критически важные задачи, которые тесно сопряжены с ответственным и созидательным патриотизмом.

"Мы должны строить и укреплять общество, где нет места правовому нигилизму, где ценят и чтут настоящих, а не мифических или мнимых героев прошлого и нашего времени. Нравственным ориентиром для молодежи должны быть люди чести и долга, посвятившие свой труд во всех сферах общественной жизни делу служения своей стране и своему народу".Касым-Жомарт Токаев

В их числе, уточнил президент, немало военнослужащих, полицейских, спасателей, сотрудников специальных органов, награжденных посмертно медалями и орденами за мужество и героизм.

"По моей инициативе их имена присваиваются улицам и различным учреждениям. Этот же подход будет применен в отношении ведомственных наград. Одной из первых станет медаль имени капитана полиции Газиза Байтасова, погибшего 15 лет назад при задержании террориста-смертника. Наша цель – увековечить память о подвигах наших героев, сохранить в сердцах соотечественников их светлый образ, воспитывать молодежь на примерах истинного мужества, непреклонной стойкости и подлинного патриотизма".Касым-Жомарт Токаев

Аида Балаева: Подвиг капитана Байтасова – образец истинного патриотизма

12 ноября 2011 года Газиз Байтасов участвовал в операции в Таразе по задержанию террориста Максата Кариева, который напал на оружейный магазин, угнал автомобиль и убил нескольких сотрудников силовых структур. В ходе преследования Байтасов добрался до террориста на улице Казыбек би и повалил его на землю: спустя некоторое время Кариев подорвал себя и Байтасова гранатой. 5 декабря того же года Байтасов был посмертно удостоен звания Народного Героя Казахстана.

Кроме того, на церемонии Токаев высказался о необходимости наращивать оборонный потенциал страны.

