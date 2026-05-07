На учредительном съезде в Астане приняли решение о создании партии "Әділет"

В Астане сегодня, 7 мая 2026 года, проходит учредительный съезд партии "Әділет", на котором было принято решение о ее создании, передает корреспондент Zakon.kz.

Учредительный съезд партии "Әділет" принял решение о ее создании – "за" проголосовал 931 делегат. Следующим вопросом участники съезда утвердили название партии на государственном, русском и английском языках.

Сообщается, что на съезде присутствуют более 1000 делегатов из всех регионов Казахстана. В рамках съезда планируется принятие решений, необходимых для официального начала деятельности партии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, – утверждение устава и программы, а также определение руководящих органов.

Основными ценностями "Әділет" провозглашаются справедливость, патриотизм, ответственность, трудолюбие и развитие. В своей программе партия подчеркивает, что в основе справедливости лежит принцип "Закона и Порядка".

Партия ставит целью создание условий, при которых любой честный труд в Казахстане – независимо от профессии и формы занятости – будет справедливо и достойно вознаграждаться. Поддерживая курс на всестороннюю модернизацию, "Әділет" выступает за формирование собственной технологической, интеллектуальной и институциональной субъектности страны.

15 апреля 2026 года инициативная группа выступила с официальным заявлением о намерении создать новую политическую партию "Әділет".

16 апреля 2026 года организационный комитет партии "Әділет" официально объявил о получении документа от Министерства юстиции Казахстана, подтверждающего представление уведомления о создании нового политического объединения.