Олжас Бектенов представил активу Кызылординской области нового акима Мурата Ергешбаева

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в собрании депутатов маслихата Кызылординской области, где представил нового акима региона. Им стал Мурат Ергешбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 мая 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК:

"В ходе собрания зачитано письмо главы государства о выдвижении на должность акима Кызылординской области двух кандидатов: Ардака Зебешева и Мурата Ергешбаева. По результатам открытого голосования 81% депутатов отдали свои голоса за кандидатуру Мурата Ергешбаева. За Ардака Зебешева проголосовали 19% депутатов".

Соответствующим указом президента РК акимом Кызылординской области назначен Мурат Ергешбаев.

На встрече с активом области Олжас Бектенов от имени главы государства выразил благодарность Нурлыбеку Налибаеву за значительный вклад, внесенный в социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни граждан.

Объем валового регионального продукта увеличился в 2 раза за 4 года и достиг 3,7 трлн тенге. Активно ведется работа по привлечению инвестиций, строительству и модернизации социально важной инфраструктуры, благоустройству.

Премьер-министр представил активу области нового акима региона Мурата Ергешбаева и подчеркнул, что президентом перед руководством Кызылординской области поставлен ряд приоритетных задач. В первую очередь, это реализация инициированной главой государства конституционной реформы, направленной на дальнейшую модернизацию страны, повышение благосостояния населения, диверсификацию и цифровизацию отраслей экономики, привлечение инвестиций, развитие социальной инфраструктуры и другие приоритетные направления.

"По инициативе президента в стране проводятся важные политические и социально-экономические реформы. Эффективная реализация концепции "Справедливый Казахстан" зависит от всех нас. Глава государства уделяет постоянное внимание развитию Кызылординской области. Для достижения поставленных целей необходима активная совместная работа всех структур", – подчеркнул Олжас Бектенов и дал ряд поручений.

Руководству региона следует обеспечить стабильную работу важных проектов, напрямую влияющих на повышение качества жизни граждан. По инициативе президента в Кызылорде построена и запущена в эксплуатацию новая газовая ТЭЦ мощностью 240 МВт, что полностью покрывает потребности населения в электро- и теплоснабжении. В крупнейший энергетический проект вложено 215 млрд тенге инвестиций.

Обеспечено горячее водоснабжение Кызылорды, на что из республиканского бюджета было выделено более 26 млрд тенге.

В сфере АПК отмечена важность задач по оптимизации объемов выращиваемых сельхозкультур и внедрению водосберегающих технологий.

Внимание уделено развитию МСБ и дальнейшему увеличению его доли в экономике региона за счет поддержки предпринимательской активности. По итогам прошлого года данный показатель составил 24,7%.

Кроме того, необходимо продолжить опыт по анализу и эффективному расходованию бюджетных средств. В Кызылординской области за последние 4 года предотвращено неэффективное расходование более 100 млрд тенге бюджетных средств в социальной сфере. Сэкономленные средства направлены на повышение качества жизни населения и реализацию новых инфраструктурных проектов.

С 7 апреля 2022 года должность акима Кызылординской области занимал Нурлыбек Налибаев. 6 мая 2026 года указом главы государства он назначен первым заместителем премьер-министра РК.