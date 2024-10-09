Кто еще претендовал на пост акима Улытауской области и почему назначили Рыспекова

Премьер-министр РК Олжас Бектенов по поручению президента представил активу Улытауской области нового акима, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе премьера.

"По поручению главы государства премьер-Министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании депутатов маслихата Улытауской области. Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на рассмотрение депутатов внесено две кандидатуры на должность акима области – Дастан Рыспеков и Улантай Усенов ", – рассказали в ведомстве.

И, согласно результатам открытого голосования, из 64 депутатов 49 – поддержали кандидатуру Дастана Рыспекова, 15 депутатов отдали свои голоса за Улантая Усенова.

"По итогам голосования главой государства подписан Указ о назначении акимом Дастана Адаевича Рыспекова", – сообщили в пресс-службе Правительства РК.

Утром 9 октября глава государства освободил от должности акима Улытауской области Берика Абдыгалиулы, и подписал указ о назначении нового главы этого региона – Дастана Рыспекова.