Стало известно, когда назначат нового акима Кызылординской области

В предстоящую пятницу, 8 мая 2026 года, назначат нового акима Кызылординской области. Ранее им был Нурлыбек Налибаев, которого президент в минувшую среду назначил первым заместителем премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.

О дате назначения нового акима Кызылординской области стало известно из объявления маслихата. "В соответствии с указом президента РК от 8 июня 2022 года №912 "Об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы" собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Кызылординской области, для дачи согласия на назначение на должность акима Кызылординской области состоится 8 мая 2026 года в 09:00 в Кызылорде по адресу: ул. Бейбарыс Султан, №1 (в здании Дома областных учреждений)". Аппарат Кызылординского областного маслихата С 7 апреля 2022 года должность акима Кызылординской области занимал Нурлыбек Налибаев. 6 мая 2026 года указом главы государства он назначен первым заместителем премьер-министра РК.

