Декларацию о вечной дружбе подписали Токаев и Эрдоган

Сегодня, 14 мая 2026 года, в Астане Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали важный документ – Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между Казахстаном и Турцией, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:

"По итогам двусторонних переговоров и шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции президент Касым-Жомарт Токаев и президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой".

Также сообщается, что члены официальных делегаций обменялись следующими межгосударственными, межправительственными и межведомственными документами:

1. Протокол о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по гражданским делам от 13 июня 1995 года;

2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о создании, функционировании и деятельности культурных центров;

3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о взаимном поощрении и защите инвестиций;

4. Инвестиционное соглашение между правительством Республики Казахстан и компанией TAV Holding;

5. Меморандум между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики о намерении учреждения совместной программы "Абай-Акиф";

6. Меморандум о намерениях между Министерством просвещения Республики Казахстан и Министерством национального образования Турецкой Республики по открытию двух школ Турецкого Фонда "Маариф" в Республике Казахстан;

7. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и Телерадиокомпанией Турции (TRT);

8. Соглашение о сотрудничестве по финансированию строительства многопрофильной больницы;

9. Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "КазМунайГаз" и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı по вопросам оказания нефтесервисных услуг;

10. Меморандум о взаимопонимании по вопросам совместной реализации нефтегазовых проектов между АО "НК "КазМунайГаз" и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı;

11. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Стамбульским финансовым центром;

12. Соглашение о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов "АНКА".

Вместе с тем отмечается, что в ходе государственного визита президента Турции также были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в целях развития между Казахстанским агентством международного развития (KazAID) и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA);

2. Меморандум о взаимопонимании между Биржей Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange Ltd.) и Акционерным обществом "Стамбульская фондовая биржа" (Borsa Istanbul Anonim Şirketi).

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Декларация "О вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве" – это важный документ, который придаст новый импульс развитию казахско-турецких отношений.