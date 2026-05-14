Декларацию о вечной дружбе подписали Токаев и Эрдоган
Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:
"По итогам двусторонних переговоров и шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции президент Касым-Жомарт Токаев и президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой".
Также сообщается, что члены официальных делегаций обменялись следующими межгосударственными, межправительственными и межведомственными документами:
1. Протокол о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по гражданским делам от 13 июня 1995 года;
2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о создании, функционировании и деятельности культурных центров;
3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о взаимном поощрении и защите инвестиций;
4. Инвестиционное соглашение между правительством Республики Казахстан и компанией TAV Holding;
5. Меморандум между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики о намерении учреждения совместной программы "Абай-Акиф";
6. Меморандум о намерениях между Министерством просвещения Республики Казахстан и Министерством национального образования Турецкой Республики по открытию двух школ Турецкого Фонда "Маариф" в Республике Казахстан;
7. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и Телерадиокомпанией Турции (TRT);
8. Соглашение о сотрудничестве по финансированию строительства многопрофильной больницы;
9. Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "КазМунайГаз" и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı по вопросам оказания нефтесервисных услуг;
10. Меморандум о взаимопонимании по вопросам совместной реализации нефтегазовых проектов между АО "НК "КазМунайГаз" и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı;
11. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Стамбульским финансовым центром;
12. Соглашение о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов "АНКА".
Вместе с тем отмечается, что в ходе государственного визита президента Турции также были подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в целях развития между Казахстанским агентством международного развития (KazAID) и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA);
2. Меморандум о взаимопонимании между Биржей Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange Ltd.) и Акционерным обществом "Стамбульская фондовая биржа" (Borsa Istanbul Anonim Şirketi).
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Декларация "О вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве" – это важный документ, который придаст новый импульс развитию казахско-турецких отношений.