Политика

Токаев и Эрдоган обсудили развитие совместных предприятий

Токаев и Эрдоган обсудили развитие совместных предприятий, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 19:02 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в Казахско-турецком бизнес-форуме. В начале выступления глава государства особо отметил эффективный и содержательный характер форума, а также поблагодарил турецкую сторону за поддержку в организации данного мероприятия.

Как подчеркнул президент, пишет Акорда, Казахстан оказывает всестороннюю поддержку турецким компаниям.

"Сегодня в нашей стране успешно работают около 3800 предприятий с участием турецкого капитала. Благодаря совместным усилиям созданы тысячи рабочих мест. Для роста объема инвестиций важно углублять сотрудничество в промышленной сфере. Убежден, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать дальнейшему увеличению числа совместных предприятий. В этой связи считаю, что особую роль должна сыграть Межправительственная комиссия между Казахстаном и Турцией", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на показателях социально-экономического развития страны.


"Казахстан – крупнейшая экономика Центральной Азии. В прошлом году рост внутреннего валового продукта нашей страны составил 6,5%, превысив 300 млрд долларов. Это свидетельствует о стабильности и огромном потенциале внутреннего рынка. Мы намерены укрепить эту динамику. Сегодня Казахстан уделяет приоритетное внимание развитию образования, науки и инноваций. Это стратегическая задача, стоящая перед нашей страной. Как известно, в марте в стране прошел всенародный референдум. Согласно новой Конституции, в Казахстане гарантируются все формы собственности. Основной закон страны надежно защищает права инвесторов. Однако иностранные и отечественные предприниматели также не должны нарушать наше законодательство. В соответствии с принципом "Закон и Порядок", закрепленным в Конституции, все граждане равны перед законом", – подчеркнул глава государства.

Ранее Токаев раскрыл детали переговоров с Эрдоганом.

