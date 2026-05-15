Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев прибыли в Туркестан – кто и как встретил президентов
Фото: Telegram/shmirziyoyev
В Казахстан с рабочим визитом прибыли президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев. Причина – участие в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который сегодня, 15 мая 2026 года, пройдет в Туркестане, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из информации пресс-служб двух лидеров.
"Борт главы государства приземлился в международном аэропорту им. Хазрет Султан Туркестана. Президента Садыра Жапарова встретил государственный советник РК Ерлан Карин и другие официальные лица".Пресс-служба президента КР
Как сообщается, на флагштоках аэропорта были вывешены флаги государств-членов ОТГ, расстелена ковровая дорожка, вдоль которой выстроен почетный караул.
Борт президента Узбекистана Шавката Мирзиёева тоже прибыл в аэропорт Хазрет Султан.
"В международном аэропорту Хазрет Султан высокого гостя встретили государственный советник РК Ерлан Карин, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и другие официальные лица".Пресс-служба президента РУ
Как отмечается, предусматривается посещение главами делегаций-участниц саммита ОТГ исторических памятников и культурных объектов Туркестана.
Ранее в Туркестан для участия в неформальном саммите ОТГ прибыл Касым-Жомарт Токаев.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript