Политика

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев прибыли в Туркестан – кто и как встретил президентов

флаги, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 12:41 Фото: Telegram/shmirziyoyev
В Казахстан с рабочим визитом прибыли президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев. Причина – участие в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который сегодня, 15 мая 2026 года, пройдет в Туркестане, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации пресс-служб двух лидеров.

"Борт главы государства приземлился в международном аэропорту им. Хазрет Султан Туркестана. Президента Садыра Жапарова встретил государственный советник РК Ерлан Карин и другие официальные лица".Пресс-служба президента КР

Как сообщается, на флагштоках аэропорта были вывешены флаги государств-членов ОТГ, расстелена ковровая дорожка, вдоль которой выстроен почетный караул.

Борт президента Узбекистана Шавката Мирзиёева тоже прибыл в аэропорт Хазрет Султан.

"В международном аэропорту Хазрет Султан высокого гостя встретили государственный советник РК Ерлан Карин, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и другие официальные лица".Пресс-служба президента РУ

Как отмечается, предусматривается посещение главами делегаций-участниц саммита ОТГ исторических памятников и культурных объектов Туркестана.

Ранее в Туркестан для участия в неформальном саммите ОТГ прибыл Касым-Жомарт Токаев.

