Токаев прибыл в Туркестан для участия в неформальном саммите ОТГ

Сегодня, 15 мая 2026 года, президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркестан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Акорды и показали кадры с места событий.

Известно, что в рамках важного международного мероприятия ожидается участие высокопоставленных руководителей тюркоязычных государств, что придает встрече особое политическое и дипломатическое значение. Из-за этого в городе усилены меры безопасности. В местах проведения мероприятий и на центральных улицах увеличено количество пеших и автопатрулей, а также организовано круглосуточное наблюдение с помощью систем видеонаблюдения и ЦОУ.