Садыр Жапаров прибыл в Астану на саммит ОТГ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 2 ноября прилетел в Астану на саммит Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК, президент Кыргызстана примет участие в юбилейном саммите ОТГ вместе с лидерами Азербайджана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

Ранее в Астане встретили президента Азербайджана Ильхама Алиева, который также прибыл на саммит.





Фото: пресс-служба правительства РК

Алихан Смаилов и Садыр Жаппаров в последний раз встречались 26 октября. Тогда премьер-министр Казахстана в преддверии заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС участвовал во встрече глав делегаций с Садыром Жапаровым. Алихан Смаилов передал главе Кыргызстана теплые слова приветствия от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.



Президент РК Касым-Жомарт Токаев посещал Кыргызстан для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского союза в июне 2023 года.