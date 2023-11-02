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Садыр Жапаров прибыл в Астану на саммит ОТГ

Садыр Жапаров прилетел в Астану на саммит ОТГ Фото: пресс-служба правительства РК
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 2 ноября прилетел в Астану на саммит Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК, президент Кыргызстана примет участие в юбилейном саммите ОТГ вместе с лидерами Азербайджана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

Ранее в Астане встретили президента Азербайджана Ильхама Алиева, который также прибыл на саммит.

Садыр Жапаров в аэропорту Астаны

Фото: пресс-служба правительства РК

Алихан Смаилов и Садыр Жаппаров в последний раз встречались 26 октября. Тогда премьер-министр Казахстана в преддверии заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС участвовал во встрече глав делегаций с Садыром Жапаровым. Алихан Смаилов передал главе Кыргызстана теплые слова приветствия от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев посещал Кыргызстан для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского союза в июне 2023 года.

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