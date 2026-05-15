Освобожденный от должности вице-министра Ербол Тасжуреков получил новое назначение

Сегодня, 15 мая 2026 года, в социальных сетях появилась информация, что бывший вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков стал заместителем акима Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе акимата региона:

"Распоряжением акима области Тасжуреков Ербол Куанышевич назначен заместителем акима Костанайской области. Ранее он занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК".

Отмечается, что новый замакима будет курировать сферы экономики, бюджетного планирования, финансов, государственных закупок, управления коммунальной собственностью и жилищным фондом, здравоохранения, координации занятости и социальных программ .

Ербол Тасжуреков родился 25 июня 1979 года в Таразе. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Государственный международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссави, Академию госуправления при президенте РК, Национальную школу администрации Франции.

Трудовую деятельность начал в 1998 году менеджером в частной компании. В разные годы трудился в частных коммерческих структурах. Работал в Алматинском районном суде Астаны, был руководителем в департаментах уже упраздненного Министерства регионального развития.

Был замдиректора департаментов в Министерстве нацэкономики. С 2018 года работал заместителем акима упраздненной ЮКО, а также был замакима Туркестанской области.

С апреля 2019 года по июнь 2021 год – управляющий директор – член правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

Вице-министром сельского хозяйства Ербол Тасжуреков был назначен в феврале 2023 года.

29 апреля 2026 года стало известно, что Ербол Тасжуреков освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.