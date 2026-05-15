Ограничат ли въезд на личных автомобилях в центр Астаны
Фото: Zakon.kz
Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах правительства 15 мая 2026 года рассказал, как будут решать проблему пробок в столице, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, могут ли ограничить въезд в центр города на личном транспорте.
"Никакого ограничения не будет", – заверил Ерсин Отебаев.
Он добавил, что нагрузку будут снижать за счет реализации ряда проектов.
"Будет регулироваться за счет формирования платных парковок, строительства двухуровневой дороги, другие магистральные улицы будут пробиваться. У нас продолжение пр. Тауелсиздик на Кабанбай батыра выходит, продолжение будет Хусейн бен Талала – на Нажмиденова будет выходить. Будет строительство нового моста. Сейчас ведутся проектные работы", – добавил замакима.
Ранее Ерсин Отебаев высказался о строительстве двухуровневых дорог в столице.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript