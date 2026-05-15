Политика

Партия "Ауыл" и Нацкомиссия по делам женщин провели благотворительную акцию в Жамбылской области

женщины, врачи, акция, благотворительность, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 16:41
В Жамбылской области состоялась благотворительная акция в поддержку женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло на базе областного кризисного центра при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, меценатов партии "Ауыл" и Республиканского совета матерей Ассамблеи народа Казахстана.

В рамках визита член Национальной комиссии при президенте, председатель Республиканского совета матерей АНК Назипа Шанай и член Национальной комиссии при президенте РК, председатель Женского крыла партии "Ауыл" Айгерим Сарсенбаева ознакомились с деятельностью центра, условиями проживания женщин и обсудили актуальные социальные вопросы.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам поддержки матерей и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Участницы поделились своими историями, предложениями и проблемами, требующими дальнейшего внимания со стороны общества и государства.

"Поддержка женщин и сохранение семейных ценностей – это не разовая акция, а важная часть нашей общей ответственности. Каждая женщина должна чувствовать заботу, внимание и уверенность в том, что она не останется один на один со своими трудностями", – отметила председатель Женского крыла партии "Ауыл" Айгерим Сарсенбаева.

В качестве адресной помощи семьям были переданы одежда, бытовые принадлежности и предметы первой необходимости, собранные при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, меценатов партии "Ауыл" и Республиканского совета матерей АНК.

В партии отметили, что поддержка женщин и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, остается важной частью общественной повестки, а подобные благотворительные акции не только оказывают необходимую помощь, но и способствуют укреплению в обществе ценностей милосердия, взаимопомощи и гражданской солидарности.

Айсулу Омарова
