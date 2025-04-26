Масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан" прошла в Жамбылской области

26 апреля 2025 года в Жамбылской области в широком масштабе провели экологическую акцию "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

В этот день во всех государственных учреждениях области, включая учреждения культуры, образования, спорта, религиозные объекты, а также на территории предприятий, туристических объектов, крупных торговых центров, магазинов и ресторанов были организованы работы по наведению чистоты. Кроме того, в Парке первого президента высадили 1000 цветов, а также провели работы по благоустройству вдоль реки Талас и в микрорайоне "Байтерек".

Фото: акимат Жамбылской области

В акции, прошедшей в микрорайоне "Бәйтерек", вместе с молодежью приняли участие и сотрудники полиции. Подобные мероприятия состоялись во всех районах области и сельских округах.

Фото: акимат Жамбылской области

В рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке в регионе проводят конкурсы "TazaLike", "Чистый двор", "Чистый город" и "Образцовый двор".

Фото: акимат Жамбылской области

Жители Жамбылской области могут подавать обращения по вопросам чистоты и благоустройства в местные исполнительные органы через телеграм-бот информационного сервиса экологической акции "Таза Қазақстан". С момента его запуска поступило 522 обращения, из которых 91% уже исполнено. Некоторые заявки были возвращены, поскольку относились к сфере рекламы. Основная же часть обращений касалась уборки территорий от мусора, укладки асфальта и очистки дорог.

"Таза Қазақстан" – это национальный проект, направленный на улучшение экологической ситуации в стране. Его основная цель – сохранить чистоту окружающей среды, повысить экологическую культуру населения.

"Сегодня акция охватила все районы Жамбылской области, включая областной центр. С начала года в рамках акции очистили 350 километров каналов и арыков, более 50 тысяч дворовых территорий и 2,5 тысячи километров улиц, вывезли свыше пяти тысяч тонн мусора. Посадили около 130 тысяч деревьев, провели санитарную обрезку 2,5 тысячи деревьев. В регионе регулярно очищают территории 60 историко-культурных памятников, 143 парка и сквера. В этих работах задействованы 180 единиц техники", – сообщил начальник отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области Смат Сатымбеков.