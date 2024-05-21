Поставщики продуктов наживались на сиротах в Алматинской области

В Алматинской области в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выявили факты закупа социально значимых продуктов питания (СЗПТ) по завышенным ценам, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 21 мая в Агентстве по финансовому мониторингу, на сегодня в центре воспитывают более 120 несовершеннолетних детей.

"Агентством выявлено, что поставщик, закупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге (с надбавкой 153%). Им также поставлялись: гречневая крупа с надбавкой 145% (687 тенге за килограмм против 281), подсолнечное масло – 63% (977 тенге за литр против 600), сахар-песок – 38% (480 тенге за килограмм против 350). При том, что согласно действующему законодательству размер предельной торговой надбавки на СЗПТ не должен превышать 15%", – указано в сообщении ведомства.

В результате принятых мер поставщика привлекли к административной ответственности, а заключенный с центром договор поставки пересмотрен в сторону снижения на 1,3 млн тенге.

Кроме того, ряд детских садов региона заключили с поставщиками дополнительные соглашения с уменьшением закупочных цен на 3,9 млн тенге.

Ранее сообщалось о том, что в Алматинской области подстрелили ребенка. Кто это сделал, до сих пор не выяснили.