Редкие книги, тайказан и рукописный Коран: чем удивил мавзолей Яссауи лидеров ОТГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президенты Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи – одну из важнейших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира, включенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

Известно, что главы государств почтили память великого мыслителя и духовного наставника Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных личностей, захороненных в мавзолее.

Президентам рассказали, что комплекс, возведенный в XIV веке по приказу эмира Тимура, состоит из 35 комнат различного размера.

Внутренняя высота здания составляет 39 метров, внешняя – 41 метр.

Высокие гости осмотрели усыпальницу, казандык (центральный зал), тайказан, а также бронзовую лауху.

Им также представили экспозицию из 45 книг известных мыслителей и поэтов тюрко-исламского мира. Среди них "Дивани Хикмет" Ходжи Ахмеда Яссауи, "Хамса" Низами, газели Навои, труды Бакыргани, "Шахнаме" Фирдоуси, поэма "Лейли и Меджнун" Физули, фрагменты эпоса "Манас" и другие редкие произведения.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал мавзолею рукописный Коран, созданный османским каллиграфом Ахмедом Шемседдином Карахисари.

Ранее во время выступления на неформальном саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня Туркестан – это удивительный город, сочетающий в себе дух старины и современные инновации.