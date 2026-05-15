Токаев назвал Туркестан удивительным городом
По словам главы государства, с каждым годом растет экономический потенциал региона.
Так, в 2025 году рост экономики области составил 9,3%, а общий объем превысил 10 млрд долларов. Было привлечено 3,5 млрд долларов инвестиций.
"Основная миссия сегодняшнего саммита – встреча с лидерами братских тюркских стран и презентация мировому сообществу обновленного Туркестана. Мы искренне верим: будущее этого священного города будет таким же великим, как и его выдающаяся история". Касым-Жомарт Токаев
Также, пользуясь возможностью, Токаев поблагодарил узбекскую сторону за поддержку в открытии новой уникальной мечети в Туркестане.
"Особую признательность выражаю президенту Узбекистана и всему узбекскому народу за этот искренний жест. Этот объект, олицетворяющий нерушимые исторические узы дружбы казахского и узбекского народов, займет особое место в духовной жизни наших стран".Касым-Жомарт Токаев
Токаев прибыл в Туркестан сегодня, 15 мая 2026 года. Глава государства сразу же принял президента Всемирной метеорологической организации ООН, генерального директора Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллу Аль-Мандуса. О том, как Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запускают проект искусственного дождя для решения водного дефицита, можно узнать по этой ссылке.