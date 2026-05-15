#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
474.04
555.01
6.45
Политика

Токаев назвал Туркестан удивительным городом

Туркестан, город Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 17:21 Фото: akorda.kz
Во время выступления на неформальном саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня Туркестан – это удивительный город, сочетающий в себе дух старины и современные инновации, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, с каждым годом растет экономический потенциал региона.

Так, в 2025 году рост экономики области составил 9,3%, а общий объем превысил 10 млрд долларов. Было привлечено 3,5 млрд долларов инвестиций.

"Основная миссия сегодняшнего саммита – встреча с лидерами братских тюркских стран и презентация мировому сообществу обновленного Туркестана. Мы искренне верим: будущее этого священного города будет таким же великим, как и его выдающаяся история". Касым-Жомарт Токаев

Также, пользуясь возможностью, Токаев поблагодарил узбекскую сторону за поддержку в открытии новой уникальной мечети в Туркестане.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 17:21
Мечеть как символ братства: Токаев и Мирзиёев открыли новый духовный центр в Туркестане
"Особую признательность выражаю президенту Узбекистана и всему узбекскому народу за этот искренний жест. Этот объект, олицетворяющий нерушимые исторические узы дружбы казахского и узбекского народов, займет особое место в духовной жизни наших стран".Касым-Жомарт Токаев

Токаев прибыл в Туркестан сегодня, 15 мая 2026 года. Глава государства сразу же принял президента Всемирной метеорологической организации ООН, генерального директора Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллу Аль-Мандуса. О том, как Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запускают проект искусственного дождя для решения водного дефицита, можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
саммит ОТГ
17:34, Сегодня
Токаев: ОТГ – это не геополитический проект и не военная организация
самолет, Токаев, машина
12:15, Сегодня
Токаев прибыл в Туркестан для участия в неформальном саммите ОТГ
Токаев прибыл в Будапешт
18:20, 20 мая 2025
Токаев прибыл в Будапешт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
18:11, Сегодня
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
Илия Топурия
17:54, Сегодня
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в &quot;Шахтёре&quot;
17:37, Сегодня
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
Медет Жээналиев
17:28, Сегодня
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: