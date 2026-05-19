Токаев вручил экс-главе ЮНЕСКО новый орден Казахстана

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 19 мая 2026 года, вручил орден Qoja Ahmet Yasaui бывшему генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент высоко оценил деятельность Одрэ Азуле.

"Под вашим мудрым и сильным руководством ЮНЕСКО стала еще более значимой площадкой для диалога и солидарности. В условиях глобальной неопределенности и конфликтов ваш голос неизменно напоминает нам о том, что знания и культура остаются важнейшими инструментами обеспечения мира. Ваше искреннее внимание к богатому историческому и культурному наследию Казахстана вывело наше партнерство на качественно новый уровень". Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев особо отметил вклад Азуле в дело сохранения и международного признания уникальных культурных ценностей, исторической памяти и интеллектуального наследия Казахстана:

"Благодаря инициативам и программам ЮНЕСКО мировое сообщество получило более глубокое представление об уникальном цивилизационном наследии Казахстана: от величественного мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи до культурных ландшафтов Великой степи. Поэтому для меня огромная честь вручить Вам орден Qoja Ahmet Yasaui. Вы сделали очень многое для Казахстана, особенно в отношении мавзолея Яссауи, имеющего огромное значение для нашей страны".

Одрэ Азуле поблагодарила главу Казахстана за высокую награду.

"Я искренне признательна за оказанную мне честь. Мои первые шаги в Казахстане были связаны с поддержкой мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Я почувствовала не только историческую, но и духовную значимость этого места, поэтому глубоко ценю, что стала кавалером нового ордена, учрежденного вами в честь выдающегося мыслителя", – отметила Одрэ Азуле.

Немного ранее на международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность" Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость тщательно изучить систему государственного управления Золотой Орды.