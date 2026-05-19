Сегодня, 19 мая 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ответственном обращении с животными, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными", – говорится в официальной публикации.

Так, законом усиливается:

ответственность владельцев за содержание и выгул животных;

обязанность по недопущению причинения вреда другим людям и их имуществу;

возмещение ущерба в случае нарушения установленных требований.



Таким образом, документом ответственность человека ставится во главу угла, что является справедливым и логичным.

Кроме того, для наведения порядка в учете животных предлагается обязательное чипирование как единый и понятный способ идентификации.

Также усиливается контроль за разведением и оборотом животных. Передача и продажа возможны только при наличии регистрации.

Отдельно предусмотрены нормы, позволяющие содержать животных в организациях, занимающихся реабилитацией и возвращением диких животных в природную среду, что важно для сохранения их генетического фонда.

25 апреля 2026 года ситуацию прокомментировал и президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства заявил, что следует ужесточить подход к защите животных и ответственность людей за их судьбу.