Политика

Токаев раскрыл, без чего невозможно понять феномен Золотой Орды

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 15:04 Фото: akorda.kz
Во время выступления на международном симпозиуме президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что феномен Золотой Орды невозможно осмыслить и понять в отрыве от богатейшего интеллектуального ландшафта, который формировался в сердце Евразии на протяжении более тысячи лет, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что в средние века Великая степь превратилась в один из мировых центров генерации прогрессивных идей.

По его словам, расцвет интеллектуальной мысли в Центральной Евразии произошел на благодатной почве, вобравшей в себя энергию кочевого мира, тюрко-монгольское наследие и исламские традиции и мировоззренческие принципы христианского сообщества наций.

"Это был непрерывный процесс положительной эволюции идей. Каждое столетие добавляло новые ценности в сокровищницу мысли Великой степи. Без осознания и признания этой глубинной преемственности трудно объективно оценить стремительный взлет Золотой Орды. И здесь, конечно же, огромное значение имеет богатейшее наследие выдающихся мыслителей, творивших научные, философские, литературные шедевры задолго до основания Золотой Орды".Касым-Жомарт Токаев

Прежде всего, продолжил он, это Абу Насыр аль-Фараби – один из незыблемых столпов мировой философии, вошедший в историю как "Второй учитель мира" после Аристотеля.

"В трактате "О взглядах жителей добродетельного города" он широко и убедительно представил видение путей достижения общего блага на основе справедливости, знаний, нравственного совершенствования. Его идеи являются ключевым ориентиром для понимания последующей политико-философской традиции тюрко-мусульманского мира".Касым-Жомарт Токаев

Далее президент уточнил, что безусловно, особое место в интеллектуальном наследии Великой степи занимает личность великого Ходжи Ахмеда Яссауи.

"Он положил начало формированию "тюркского ислама", органично сочетающего универсальные мусульманские ценности и местные духовные традиции. По сути, именно он предложил всем народам Великой степи совершенно новую идеологическую доктрину, ставшую основой нашего мировоззрения и в современное время. Воззрения Яссауи стали неотъемлемой частью культурного кода Великой степи, а его мавзолей в Туркестане признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам же город Туркестан на протяжении веков и до настоящего времени остается главным духовным и политическим центром региона, считается сакральной столицей тюркского мира".Касым-Жомарт Токаев

Закономерно, уточнил президент, что идеи Аль-Фараби, Яссауи и других выдающихся мыслителей получили свое развитие и в Золотой Орде.

К примеру, именно в ту эпоху произошел грандиозный по своему идеологическому масштабу синтез тюркского языка, исламской книжной традиции и многовековой степной мудрости.

"Это явление ярко проявилось в литературе золотоордынского периода и стало сердцевиной "золотого века" тюркской словесности. Символично, что в этом году исполняется 800 лет легендарному кюю "Ақсақ құлан", который, по сути, положил начало рождению эпической поэзии в сопровождении главного музыкального инструмента Великой степи – домбры. Неслучайно наследие таких сказителей-жырау, как Кетбұға, Асан Қайғы, Шалкиіз, Доспамбет, до сих пор живет в традиционных жанрах искусства нашего региона. В эпосах того периода (Ер Едіге, Алпамыс, Қобланды, Ер Тарғын) воспеты герои и события общей истории казахов, татар, башкир, ногайцев, каракалпаков и других народов".Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев уже высказался о принципе "историю творят только сильные и пишут победители.

