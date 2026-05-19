Президент Кении прибыл в Казахстан с государственным визитом
Фото: akorda.kz
По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстан с государственным визитом прибыл президент Кении Уильям Руто, передает Zakon.kz.
Об этом 19 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды.
"Завтра в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран", – говорится в сообщении.
Также планируется подписание ряда документов.
Ранее сообщалось, что президент подписал закон о сотрудничестве Казахстана с МВФ.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript