Президент Кении прибыл в Казахстан с государственным визитом

По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстан с государственным визитом прибыл президент Кении Уильям Руто, передает Zakon.kz.

Об этом 19 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды.

"Завтра в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран", – говорится в сообщении.

Также планируется подписание ряда документов.

Ранее сообщалось, что президент подписал закон о сотрудничестве Казахстана с МВФ.