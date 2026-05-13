Токаев встретил Эрдогана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Об этом 13 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

С момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт президента Турции сопровождали истребители cил воздушной обороны Республики Казахстан.

У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

"Реджепа Тайипа Эрдогана и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками, которые на двух языках произнесли: "Ata yurda hoş geldiniz!" – "Атажұртқа қош келдіңіз!" ("Добро пожаловать на землю предков!")", – говорится в сообщении.

Затем над взлетной полосой пролетели вертолеты с флагами Турции и Казахстана.

В терминале аэропорта юные музыканты исполнили для турецкого лидера композицию "Домбыра".

Известно, что визит в Астану состоялся по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

13-14 мая главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Уже 15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств. Тема саммита – "Искусственный интеллект и цифровое развитие".