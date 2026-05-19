Президент подписал закон о сотрудничестве Казахстана с МВФ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон о сотрудничестве Казахстана с Международным валютным фондом (МВФ), сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 мая 2026 года проинформировала пресс-служба президента РК:

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным валютным фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии".

Основной целью закона является ратификация Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным валютным фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

Деятельность Регионального центра обеспечит развитие профессиональных навыков и повышение профессиональной компетенции работников государственных органов Республики Казахстан по вопросам макроэкономического анализа, денежно-кредитной и бюджетной политики, финансового регулирования и надзора, макроэкономической статистики. Кроме того, программы Регионального центра направлены на содействие странам-бенефициарам – Казахстану, Армении, Азербайджану, Грузии, Кыргызстану, Монголии, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану в создании прочных институтов и повышении квалификации для выработки и проведения обоснованной экономической политики, которая способствует устойчивому росту.

Меморандум предусматривает предоставление Региональному центру и его сотрудникам иммунитетов и привилегий в дополнение к иммунитетам и привилегиям, предусмотренным статьей IX статей Соглашения Международного валютного фонда.

Ожидаемым результатом ратификации меморандума является содействие социально-экономическому развитию страны, а также укрепление национального институционального потенциала в сфере экономической политики и государственного управления.

Меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и МВФ, предусматривающий создание Регионального центра развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии, депутаты Сената ратифицировали 23 апреля 2026 года.