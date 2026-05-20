"Мост между Центральной Азией и Африкой": Токаев и президент Кении договорились о новом уровне партнерства

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 13:45
Президенты Казахстана и Кении Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто провели переговоры в расширенном составе. Об этом 20 мая 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров с участием членов официальных делегаций были рассмотрены перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Глава нашего государства назвал Кению одним из важных и надежных партнеров Казахстана на африканском континенте.

"Кения – одна из самых динамично развивающихся и передовых стран Африки. Несмотря на то, что географически нас разделяют огромные расстояния, нас связывает общий дух стремления к модернизации и уверенности в будущем. Казахстан расположен в самом сердце Евразии, а Кения является экономическим хабом Восточной Африки. Это имеет большое значение для расширения двустороннего партнерства. Вместе мы способны построить прочный мост между Центральной Азией и Африкой, объединив рынки, транспортные маршруты и инвестиционные потоки. Мы только что обсудили основные перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по международной повестке. Наши страны разделяют схожие позиции по глобальным вопросам, проводят миролюбивую внешнюю политику и последовательно выступают за миропорядок на принципах мультилатерализма. Казахстан готов претворить наше общее видение в конкретные взаимовыгодные проекты. Убежден, что соглашения, достигнутые в ходе сегодняшнего визита выведут отношения между Казахстаном и Кенией на качественно новый уровень", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 13:45

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана предложил создать Деловой совет, который откроет новые возможности для взаимной торговли и инвестиций.

В свою очередь Уильям Руто отметил, что встреча с Касым-Жомартом Токаевым в 2023 году на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стала отправной точкой для дальнейшего укрепления отношений, заложенных еще в 1993 году.

президент Кении Уильям Руто, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 13:45

Фото: akorda.kz

"Ваше решение, господин президент, назначить постоянного посла в Найроби подчеркивает важность, которую вы и ваше правительство придаете отношениям между Казахстаном и Кенией. Я хочу заверить вас, что мой визит является целенаправленным шагом, призванным укрепить сотрудничество между нашими странами. Считаю, что имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли", – сказал президент Кении.

Стороны также обсудили перспективы углубления партнерства в таких областях, как торговля, сельское хозяйство, транспорт и логистика, горнодобывающая промышленность, возобновляемые источники энергии, информационные технологии, электронное правительство, космическая отрасль, финансы и туризм.

В культурно-гуманитарной сфере было отмечено наличие значительного потенциала для налаживания тесных связей между высшими учебными заведениями двух стран, взаимной поддержки туристических инициатив, а также обмена опытом в сфере сохранения биоразнообразия.

Ранее сообщалось, что после торжественной встречи во Дворце Независимости глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кении Уильям Руто провели переговоры в узком составе.

