В Акорде торжественно встретили президента Кении
Фото: akorda.kz
Сегодня, 20 мая 2026 года, во Дворце Независимости Астаны состоялась официальная церемония встречи президента Кении, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, в ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Кении.
Президент Кении Уильям Руто прилетел в Казахстан во вторник, 19 мая. В пресс-службе главы государства озвучивали, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.
