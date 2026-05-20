В Акорде торжественно встретили президента Кении

Сегодня, 20 мая 2026 года, во Дворце Независимости Астаны состоялась официальная церемония встречи президента Кении, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Кении.

Президент Кении Уильям Руто прилетел в Казахстан во вторник, 19 мая. В пресс-службе главы государства озвучивали, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.