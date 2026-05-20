#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
471.93
548.43
6.61
Политика

Токаев анонсировал открытие посольства Казахстана в Найроби

Президенты Казахстана и Кении, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 13:01 Фото: akorda.kz
После торжественной встречи во Дворце Независимости глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кении Уильям Руто провели переговоры в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Известно, что президент РК выразил признательность Уильяму Руто за визит в Астану и его решение привезти с собой представительную делегацию бизнесменов.

"Считаю это наглядным свидетельством вашего твердого настроя на укрепление сотрудничества между нашими странами. Кения – очень важный для нас партнер в Африке. Мы рассматриваем ваше государство как одно из наиболее развитых в экономическом и политическом плане на континенте и искренне рады возможности придать новый импульс нашему взаимодействию в разных сферах. Уверен, что у нас есть все возможности для успешного продвижения вперед. Сегодня мы намерены обсудить перспективы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества. Найроби заслуженно признан международным центром на африканском континенте, где на постоянной основе размещены организации системы ООН. В этой связи Казахстан принял решение об открытии посольства нашей страны в Найроби".Касым-Жомарт Токаев

Найроби – столица Кении, где помимо городского центра есть большой одноименный национальный парк.

Президент Кении отметил, что рассматривает Казахстан как важный логистический хаб для развития торговли и инвестиций.

президенты Казахстана и Кении, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 13:01

Фото: akorda.kz

"Уже сегодня наблюдается рост товарооборота между нашими странами. Мы видим в Казахстане точку выхода на Евразийский регион – масштабный рынок, представляющий огромный интерес для экспорта нашей ключевой сельскохозяйственной продукции. В рамках моего визита мы подпишем ряд документов, которые заложат необходимую правовую основу и откроют новые возможности для углубления двустороннего сотрудничества", – подчеркнул Уильям Руто.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 13:01
В Акорде торжественно встретили президента Кении

Президент Кении Уильям Руто прилетел в Казахстан во вторник, 19 мая. В пресс-службе главы государства озвучивали, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:45, Сегодня
"Мост между Центральной Азией и Африкой": Токаев и президент Кении договорились о новом уровне партнерства
Токаев, Эрдоган, президенты
13:07, 14 мая 2026
"Братские отношения и вечное партнерство": Токаев и Эрдоган провели переговоры в Астане
Токаев, президент Ирана
12:07, 11 декабря 2025
Токаев президенту Ирана: У нас схожие обычаи, традиции и культура
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сколько игр осталось Сатпаеву в &quot;Кайрате&quot;
14:00, Сегодня
Сколько матчей осталось Дастану Сатпаеву сыграть за "Кайрат" перед отъездом в "Челси"
Марат Байкамуров
13:37, Сегодня
Без Сметова: кто представит Казахстан на Grand Slam по дзюдо в Монголии
Стала известна причина ухода лидера &quot;Кайрата&quot; из клуба
13:32, Сегодня
"Восемь лет не отмечали день рождения вместе": семья Громыко рада его уходу из "Кайрата"
Клуб системы &quot;Барыса&quot; может вернуться в ВХЛ шесть лет спустя
13:13, Сегодня
Шесть лет спустя: команда системы "Барыса" может вернуться в ВХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: