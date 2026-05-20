Казахстан и Кения наращивают сотрудничество: Токаев озвучил новые инициативы

Принимая участие в работе бизнес-форума "Казахстан – Кения" Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня отношения между Казахстаном и Кенией переживают значительный подъем, подкрепленный политическим решением и взаимным стремлением к укреплению двусторонних отношений, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана напомнил, что в ходе продуктивных и содержательных переговоров с президентом Уильямом Руто была подтверждена общая приверженность углублению взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру отраслей и определили новые направления партнерства.

"Я с оптимизмом смотрю на то, что активизация экономических связей воплотится на практике уже в ближайшее время, – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также предложил ряд инициатив по расширению экономического партнерства.

"Необходимо учредить Деловой совет "Казахстан – Кения", который должен стать специализированной платформой для укрепления диалога в сфере торговли и инвестиций. Организация регулярных торговых миссий поможет компаниям находить точки роста непосредственно на местах. Назначение Почетного консула Казахстана в Кении в качестве координатора по вопросам бизнеса будет способствовать укреплению практического взаимодействия между предпринимателями наших стран. Также предлагается создать группу экспертов для выработки перспективных путей улучшения транспортной и логистической инфраструктуры. Убежден, что реализация этих мер позволит сформировать прочную основу для скорейшего создания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству на уровне министров. Мы также договорились направить группу представителей деловых кругов в Кению для изучения их опыта ведения бизнеса". Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул президент, Казахстан является крупнейшей экономикой в Центральной Азии, что подтверждается динамикой роста в 6,5%.

"Малый и средний бизнес являются основой успеха нашей страны, обеспечивая около 40% вклада в экономику. Эта экономическая устойчивость надежно защищена политической стабильностью государства. Новая Конституция, принятая по итогам всенародного референдума, позволила заложить прочный правовой фундамент для защиты прав инвесторов. Казахстан также создал привлекательную институциональную базу для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. Помимо институциональной безопасности, мы предлагаем практические долгосрочные стимулы. Теперь зарубежные предприниматели могут в полной мере использовать преимущества нашей уникальной программы "Altyn Visa" (Золотая виза), которая предоставляет инвесторам широкие налоговые и миграционные льготы. В этой связи я приглашаю лидеров кенийского бизнеса воспользоваться данными возможностями и рассмотреть Казахстан как стратегическое направление для инвестиций, роста и долгосрочного партнерства". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства особо отметил ряд перспективных сфер для углубления двустороннего сотрудничества.

Так, по его словам, Казахстан успешно трансформировался в ключевой евразийский транзитный хаб. Сегодня примерно 85% всех сухопутных транзитных перевозок между Китаем и Европой проходит через территорию нашей страны.

"Мы активно развиваем Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор. В свою очередь Кения выступает ключевыми логистическими воротами в Восточную Африку, обеспечивая беспрепятственный доступ к рынку Восточноафриканского сообщества численностью 300 миллионов человек. Необходимо соединить Средний коридор с жизненно важными морскими артериями Африки. Для достижения этой цели следует в полной мере использовать потенциал инициативы "Один пояс, один путь". Касым-Жомарт Токаев

Далее президент подчеркнул, что Казахстан готов к сотрудничеству с кенийскими портами Момбаса и Ламу – крупнейшими транспортно-логистическими узлами Восточной Африки.

"Задействование этих портов позволит значительно оптимизировать казахстанский экспорт металлопродукции, строительных материалов, а также сельскохозяйственной и пищевой продукции. В дополнение к морскому транзиту развитие авиасообщения позволит максимально ускорить доставку грузов. Действующий в Казахстане режим "открытого неба" является хорошим стимулом для привлечения мировых авиаперевозчиков. В качестве первоочередного шага предлагаю изучить возможности запуска грузовых авиамаршрутов между двумя странами. В конечном счете, нашей долгосрочной задачей остается обеспечение прямого авиасообщения между Астаной и Найроби", – сообщил президент РК.

Уильям Руто выразил уверенность в том, что Казахстан и Кения сообща могут создать новый экономический мост между Центральной Азией и Африкой.

"Призываю собравшихся здесь лидеров бизнеса перейти от диалога к заключению соглашений, от налаживания контактов к инвестициям, способным создать рабочие места, развивать промышленность во благо наших стран. Мы видим большие перспективы в установлении прямого авиасообщения между Астаной и Найроби для развития деловых связей. Я также хочу заверить Вас, что логистические порты Момбаса и Ламу будут доступны для казахстанских компаний, заинтересованных выйти на рынки Восточной Африки. Я очень рад, что сегодня мы смогли обсудить создание в Астане логистического хаба для поставок экспортных товаров из нашей страны", – сказал президент Кении.

Кроме того, во время форума Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в экспорте зерна в Кению.