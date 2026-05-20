Политика

Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в экспорте зерна в Кению

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 18:52 Фото: akorda.kz
Приоритетом в выступлении Касым-Жомарта Токаева на бизнес-форуме "Казахстан – Кения" было названо развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Президент РК заявил, что Казахстан является признанным мировым лидером по производству основных продовольственных культур.

"Учитывая растущий спрос в Африке, мы заинтересованы в экспорте зерна в вашу страну. Кения, в свою очередь, славится своим великолепным чаем, кофе и цветами. Поэтому мы настроены на открытие кенийского торгового хаба в Казахстане, который откроет вашему бизнесу прямой доступ ко всему Евразийскому региону. Мы также приветствуем реализацию совместных образовательных инициатив в сфере агрономии и будем рады видеть кенийских студентов и специалистов в наших учебных заведениях".Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, важным направлением двустороннего взаимодействия также является горнодобывающая промышленность и геологоразведка.

"Казахстан и Кения богаты редкоземельными элементами и критически важными минералами. Их значение неуклонно растет на фоне увеличения глобального спроса, обусловленного энергетическим переходом, развитием цифровых технологий и передовых производственных отраслей. В этой связи мы видим значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в области геологии, разведки, добычи и переработки. Казахстан готов делиться своими знаниями и опытом в данной сфере. Мы приветствуем подписание Соглашения между "Самрук-Казына" и компанией NAMICO о реализации инвестиционных проектов в Кении, включая поиск, оценку и продвижение инициатив в области недропользования и геологоразведки. Этот документ создаст прочную основу для практического взаимодействия и запуска перспективных совместных проектов в горнодобывающем секторе".Касым-Жомарт Токаев

Казахстан и Кения наращивают сотрудничество: Токаев озвучил новые инициативы

Также во время форума Токаев заявил, что считает важным развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровизации.

