Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в экспорте зерна в Кению

Фото: akorda.kz

Приоритетом в выступлении Касым-Жомарта Токаева на бизнес-форуме "Казахстан – Кения" было названо развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Президент РК заявил, что Казахстан является признанным мировым лидером по производству основных продовольственных культур. "Учитывая растущий спрос в Африке, мы заинтересованы в экспорте зерна в вашу страну. Кения, в свою очередь, славится своим великолепным чаем, кофе и цветами. Поэтому мы настроены на открытие кенийского торгового хаба в Казахстане, который откроет вашему бизнесу прямой доступ ко всему Евразийскому региону. Мы также приветствуем реализацию совместных образовательных инициатив в сфере агрономии и будем рады видеть кенийских студентов и специалистов в наших учебных заведениях". Касым-Жомарт Токаев По словам главы государства, важным направлением двустороннего взаимодействия также является горнодобывающая промышленность и геологоразведка. "Казахстан и Кения богаты редкоземельными элементами и критически важными минералами. Их значение неуклонно растет на фоне увеличения глобального спроса, обусловленного энергетическим переходом, развитием цифровых технологий и передовых производственных отраслей. В этой связи мы видим значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в области геологии, разведки, добычи и переработки. Казахстан готов делиться своими знаниями и опытом в данной сфере. Мы приветствуем подписание Соглашения между "Самрук-Казына" и компанией NAMICO о реализации инвестиционных проектов в Кении, включая поиск, оценку и продвижение инициатив в области недропользования и геологоразведки. Этот документ создаст прочную основу для практического взаимодействия и запуска перспективных совместных проектов в горнодобывающем секторе". Касым-Жомарт Токаев Материал по теме Казахстан и Кения наращивают сотрудничество: Токаев озвучил новые инициативы Также во время форума Токаев заявил, что считает важным развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровизации.

Поделитесь новостью