Казахстан предложил Кении совместные проекты в сфере ИИ и цифровизации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на бизнес-форуме "Казахстан – Кения" заявил, что считает важным развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровизации, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет Акорда, Кения широко известна как "Кремниевая саванна" Африки.





"Обладая глубокими компетенциями в сферах GovTech и FinTech, Казахстан готов делиться своими лучшими практиками в области решений для электронного правительства и современной банковской инфраструктуры. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и космической отрасли. Подписанные сегодня меморандумы в области IT и космических технологий, несомненно, откроют путь к продуктивному и долгосрочному партнерству между нашими странами", – подчеркнул президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал укрепление связей между Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) и Международным финансовым центром Найроби.

Он пригласил кенийские компании активно использовать возможности МФЦА для расширения своего бизнес-присутствия в Центральной Азии и за ее пределами.

По мнению президента, сегодня туристическая отрасль Казахстана переживает активный рост. В этой связи он считает важным развитие приключенческого туризма.

В завершение глава государства подчеркнул, что сегодняшний Форум наглядно продемонстрировал значительный потенциал двустороннего сотрудничества и общую приверженность укреплению экономических связей.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто приняли участие в работе бизнес-форума "Казахстан – Кения.