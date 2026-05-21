Политика

Новый аким Кызылординской области отчитался перед Токаевым

Токаев, аким Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 17:00 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял нового акима Кызылординской области. Главе государства была представлена информация об основных макроэкономических показателях региона за январь-апрель 2026 года, а также о планах дальнейшего социально-экономического развития, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, Мурат Ергешбаев сообщил, что в регионе сформирован благоприятный инвестиционный климат.

В рамках диверсификации экономики в ближайшие три года планируется реализация 48 инвестиционных проектов на сумму 1 трлн 900 млрд тенге.

Кроме того, в этом году начнется работа по возведению 14 крупных проектов на сумму 1 трлн тенге.

Аким уточнил, что в соответствии с поручением президента, озвученным на заседании Национального курултая, в Кызылорде ведется строительство многопрофильной больницы на 300 мест, поликлиники на 500 мест, перинатального центра на 200 мест, нового драматического театра и современной библиотеки.

Также запущен первый этап проекта по расширению автодороги Кызылорда – Актобе.

В ближайшее время планируется приступить к строительству автодороги Бейнеу – Сексеул.

"До конца года к системе газоснабжения будет подключено 10 населенных пунктов, что позволит обеспечить доступ к газу для 85% жителей. В этом году планируется предоставить 2 400 квартир для граждан, стоящих в очереди на жилье", – рассказал Ергешбаев.

Еще отмечено, что предусмотрен ремонт 138 км автомобильных дорог, улиц и мостовых переходов, в результате доля дорог в хорошем состоянии достигнет 95,5%.

В заключительной части встречи глава государства поручил акиму области продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций, улучшению экологической ситуации и внедрению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве.

Мурат Ергешбаев был назначен акимом Кызылординской области недавно, 8 мая 2026 года.


Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
