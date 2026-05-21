Новый аким Кызылординской области отчитался перед Токаевым
По данным пресс-службы Акорды, Мурат Ергешбаев сообщил, что в регионе сформирован благоприятный инвестиционный климат.
В рамках диверсификации экономики в ближайшие три года планируется реализация 48 инвестиционных проектов на сумму 1 трлн 900 млрд тенге.
Кроме того, в этом году начнется работа по возведению 14 крупных проектов на сумму 1 трлн тенге.
Аким уточнил, что в соответствии с поручением президента, озвученным на заседании Национального курултая, в Кызылорде ведется строительство многопрофильной больницы на 300 мест, поликлиники на 500 мест, перинатального центра на 200 мест, нового драматического театра и современной библиотеки.
Также запущен первый этап проекта по расширению автодороги Кызылорда – Актобе.
В ближайшее время планируется приступить к строительству автодороги Бейнеу – Сексеул.
"До конца года к системе газоснабжения будет подключено 10 населенных пунктов, что позволит обеспечить доступ к газу для 85% жителей. В этом году планируется предоставить 2 400 квартир для граждан, стоящих в очереди на жилье", – рассказал Ергешбаев.
Еще отмечено, что предусмотрен ремонт 138 км автомобильных дорог, улиц и мостовых переходов, в результате доля дорог в хорошем состоянии достигнет 95,5%.
В заключительной части встречи глава государства поручил акиму области продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций, улучшению экологической ситуации и внедрению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве.
Мурат Ергешбаев был назначен акимом Кызылординской области недавно, 8 мая 2026 года.