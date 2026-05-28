События

Амурские тигры возвращаются в Казахстан: Токаеву и Путину показали уникальный проект

президент России Владимир Путин, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 17:06 Фото: akorda.kz
Президентам Казахстана и России Касым-Жомарту Токаеву и Владимиру Путину представили проект по реинтродукции амурских тигров, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 мая 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Касым-Жомарту Токаеву и Владимиру Путину продемонстрировали видеоролик, в котором четыре амурских тигра были выпущены на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш".

Отмечается, что тигры были выпущены в природную среду с использованием спутниковых ошейников для последующего мониторинга.

В ходе государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Россию в ноябре 2025 года был подписан совместный план мероприятий по ввозу и адаптации амурских тигров в Казахстане. В рамках достигнутых договоренностей российская сторона передала 4 амурских тигров.

Данная инициатива обеспечит восстановление численности популяции тигра в Казахстане и внесет важный вклад в сохранение мирового биоразнообразия.

Ранее Касым-Жомарту Токаеву и Владимиру Путину презентовали масштабные экономические проекты двух стран.

