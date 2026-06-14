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Политика

Что сказал Токаев после присоединения AMANAT к партии "Әділет"

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 22:09 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему председателю партии AMANAT Ерлану Кошанову за добросовестную, эффективную и полезную работу на этом посту, передает Zakon.kz.

Об этом 14 июня 2026 года сообщил советник – пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

По его данным, глава государства также выразил признательность всем членам этой партии, которая на своем недавнем съезде приняла историческое решение присоединиться к новой партии "Әділет".

"Президент отметил значительный вклад партии AMANAT в дело модернизации нашего государства, строительство справедливого Казахстана на основе приоритета законности и общественного порядка", – заявил Смадияров.

Глава государства выразил уверенность в продолжении активной и результативной деятельности партийцев-патриотов в составе партии "Әділет" на благо нашей Родины.

12 июня 2026 года делегаты XXVI Съезда партии AMANAT поддержали решение о присоединении к партии "Әділет".

Спустя два дня, 14 июня 2026 года, на съезде партии "Әділет" делегаты одобрили решение о присоединении политической партии AMANAT в свои ряды.

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Канат Болысбек
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