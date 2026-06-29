Токаев наградил премьер-министра Грузии орденом "Достық" I степени

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе орденом "Достық" I степени. Об этом сегодня, 29 июня 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Выступая на церемонии награждения, президент Касым-Жомарт Токаев назвал Ираклия Кобахидзе другом нашей страны, дальновидным лидером и преданным своему делу государственным деятелем.

"Благодаря вашему сильному руководству Грузия успешно проводит масштабные социально-экономические реформы, повышая благосостояние своих граждан, укрепляя свой международный авторитет и усиливая позиции в качестве ключевого регионального партнера. Уверен, что Грузия будет и впредь двигаться вперед по пути устойчивого развития, достигая новых высот как сильная и процветающая страна", – отметил глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил нынешний уровень отношений между Казахстаном и Грузией, которые связывают глубокие исторические корни, общие культурные ценности, многовековые узы дружбы и взаимопонимания.

"Казахский народ с особым уважением относится к богатой истории и уникальной культуре грузинского народа. Грузинская община является неотъемлемой частью нашего полиэтнического общества и служит своеобразным мостом между нашими странами. В последние годы двусторонние отношения приобрели новый импульс: активизировался политический диалог, стабильно растет взаимная торговля, а экономическое сотрудничество продолжает расширяться в самых разных секторах. Казахстан и Грузия эффективно взаимодействуют на мировой арене, последовательно поддерживая друг друга по ключевым международным вопросам", – сказал президент.

В знак признания исключительного лидерства и значительного вклада в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Грузией глава государства торжественно вручил Ираклию Кобахидзе орден "Достык" I степени.

В свою очередь премьер-министр Грузии поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за столь высокую оценку его деятельности.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры. В ходе переговоров с участием членов официальных делегаций были обсуждены перспективы расширения политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.