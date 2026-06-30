Токаев поговорил по телефону с Путиным: что обсудили лидеры двух стран

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 30 июня 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что достигнутые в ходе государственного визита президента России в Казахстан в мае текущего года договоренности придали значительный импульс всему комплексу двустороннего взаимодействия.

Правительства двух стран обеспечивают последовательную реализацию достигнутых соглашений.

"В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля", – следует из официальной информации, распространенной во вторник.

Также сообщается, что главы государств обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.

"В завершение разговора президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты", – говорится в сообщении Акорды.

12 июня 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с государственным праздником – Днем России.